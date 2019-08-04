Девушки с татуировками: узнали, зачем самарчанки рисуют на своем теле крылья, цветы и эльфиек

Все чаще на самарских улицах можно встретить девушек не сор скромными небольшими татуировками, а с полноценными цветными картинами на теле. Что это - мода или выражение внутреннего мира? Не надоедают ли картинки, которые приходится видеть в зеркале каждый день? Поговорили с обладательницами ярких и оригинальных татуировок.

Кристина: "Близкие очень болезненно реагируют на татуировки"

Кристина, 20 лет

Руководитель отдела контента в международной выставляемой компании Mirey Robotics.

- Первое тату сделала в 20 лет. Фактически татуировки смысла никакого не несут, 2/3 татуировок — мои любимые персонажи из игр/сериалов, которые меня вдохновляли на протяжении жизни. Например, Эльфийка — Тиранда из игры World of Warcraft, она верховная жрица Луны, внешне хрупкая, а по характеру очень сильная женщина. А на ноге я набила Одиннадцатую и Демогоргона, потому что нравится это вечное противостояние добра и зла, где никто не побеждает в итоге.

Близкие реагируют очень болезненно, поэтому о третьей тату я ещё им ничего не сказала, а первые две преподносила аккуратно и с шутками.

Выводить ничего не приходилось, я бью тату у друзей и доверяю их профессионализму.

Валерия: "Ни одну татуировку не сводила"

Валерия, 22 года

Модель

- Первое тату сделала в 20 лет. Безусловно, картинки несут для меня смысл, но не как смысловая нагрузка рисунка, а как действие, которым я отмечаю какой-то переломный момент в своей жизни. Мужчины в нашей семье – мой муж и папа негативно относятся к татуировкам, а вот мы с мамой наоборот, очень даже любим, у неё у самой есть тату. Ни одну татуировку не сводила.

Ирина: "Думаю, что у каждого человека татуировка наполнена смыслом"

Ирина, 28 лет

Фотограф, так же занимаюсь кайтсерфингом( иногда работаю инструктором) плюс учусь на современной хореографии в институте (получаю второе высшее образование).

- Первое тату сделала в 18 лет на свое день рождение. Думаю, что у каждого человека татуировка наполнена смыслом, даже если он говорит что ему просто понравилась картинка. Ведь если всем нравятся разные картинки в разный период времени - это говорит о том, что они отражают внутренний тонкий мир человека. Поэтому, конечно, мои татуировки наполнены и смыслом и историей и отражают мой опыт.

Семья уже привыкла к моим картинкам. Но на это ушли годы и терпение.

Выводить не приходилось, но перекрытие сделала. Закрасила самую первую татуировку, потому что она была маленькой и какой-то детской. Сейчас думаю, что татухи лучше начинать бить попозже и сразу качественные, смелого формата, а не микро буковки и тп.

Наталья: "Считаю, что в любом деле главное – вовремя остановиться!"

Наталья, 38 лет

Работаю в индустрии красоты, nail-мастер.

У меня три татуировки, две из них объединены в одну. Первую тату сделала около 34 лет. Было важно, чтобы татуировка несла глубокий смысл и была своего рода оберегом. Вторая больше похожа на напутствие.

Близкие немного удивлялись, потом спокойно относились, так как тату сделала уже в сознательном возрасте осознано. У кого-то татуировки до сих пор вызывают удивление, а кто-то спрашивает, когда будет следующая? Лично я, стараюсь пока об этом не думать. Считаю, что в любом деле главное – вовремя остановиться!

Выводить татуировки не приходилось, но одну тату – надпись, добивала рисунком.

Злата: "В 17 лет сделала первое тату"

Злата, 24 года

Врач, фотомодель

Я очень люблю путешествовать. На данный момент работаю в Крыму врачом-терапевтом в санатории. В 17 лет сделала первое тату. Из татуировок - на левом плече тукан, смысла не вкладывала когда делала, потом узнала, что тукан - символ вечного везения. Все мои знакомые удивляются, почему я такая везучая! Вот такое совпадение. Близкие привыкли к татуировкам, а родители уже смирились. Я бы хотела осветлить тату на спине, чтобы ее перекрыть, но вот руки и ноги пока не дошли.

Маргарита: "Папа крайне негативно относится к тату"

Маргарита

Работаю на телевидении продюсером, корреспондент и ведущая музыкальных новостей

Первую татуировку сделала на последнем курсе ВУЗа, в 21 год. Все мои татуировки несут, в первую очередь, смысл для меня. Как искусство – это, несомненно, красиво, но я считаю, хотя бы поверхностное значение у них должно быть для самого человека. Конечно, каждому своё. Папа крайне негативно относится к тату, но смирился с возрастанием их количества. Но я его прекрасно понимаю! Тату не выводила и не перебивала, надеюсь, что не придется. Я же не совсем кукухой поехала, чтобы сожалеть о том, что сделала?

"Приходится прятать свои татуировки от самого главного члена семьи - бабушки"

Анастасия, 24 года

Жизнь связана с медициной, работаю в больнице

Первая татуировка была сделана в 18 лет - имя моей дочери, довольно таки маленькая татуировка.

Все татуировки для меня имеют смысл, кроме одной - орнамент на грудной клетке. Большая часть татуировок связана с моей семьёй, либо с самыми значимыми моментами в жизни.

Реакция на татуировки каждый раз неожиданная...Незнакомые люди, пациенты в больнице довольно часто рассматривают татуировки с удовольствием, расспрашивают. Но и в то же время приходится прятать свои татуировки от самого главного члена семьи - бабушки, так как она весьма категорична в этом вопросе, считает, что татуировкам не место на теле девушки!

Не приходилось сводить ни одну татуировку и не планирую, иначе для чего они были сделаны?

Мастер татуировки Артем Смирнов, стаж 10 лет

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Мастер татуировки Артем Смирнов, стаж 10 лет

- Девушки приходят делать татуировки довольно часто. Большая часть аудитории моих клиентов как раз девушки/женщины. Белые татуировки будут смотреться хорошо, если делать их качественно. Но опять же, не стоит мелочиться. Органично вписанный в тело рисунок всегда будет смотреться эффектно.

Совет: если это ваша первая татуировка, или третья, не важно, не стоит идти к новичкам или мастерам, которым не доверяете. Главное, не делайте тату на нетрезвую голову или на спор, такое тоже случалось на моей практике, ведь с ней вам жить всю жизнь.

Что бить сейчас в моде? Отвечу прямо – стилистик сейчас уйма! Даже трайбл (как у Клуни) переродился в новое направление и имеет большой успех за рубежом, кстати, к России это направление тоже стремительно подбирается.

Ведущие направления сейчас - неотрадиционная татуировка, традиционная татуировка, реализм, миниатюра, леттринг (шрифты), графика и японская татуировка. Если же брать какие-то отдельные картинки, то очень много вижу львов/волков/цветы. Что сейчас не в тренде? Не в тренде быть плохо/некачественно татуированным. Если захотели красивые рисунки на теле – дерзайте, но делайте это качественно.

Обязательно приглядывайтесь к мастерам и их работам. Внимательно изучите профиль, сходите в студию/на консультацию/в гости. Пообщайтесь с мастерами студий, посмотрите свободные эскизы! Если вам все нравится - вы на верном пути! Если вас что-то не устроило, то не рискуйте, а то потом придется перебивать или сводить.

За 10 лет практики мне пришлось неоднократно переделывать татуировки, либо они были сделаны не качественно предыдущим мастером, либо сделаны по глупости и на спор. Поэтому нужно всегда думать головой, желаю всем удачи!