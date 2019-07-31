2019-07-31T10:06:17+03:00
Происшествия

Неполадки с двигателем: самолет Sukhoi Superjet-100 рейса Краснодар - Тюмень экстренно сел в Самаре

На борту находились 97 пассажиров, никто из них не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Около 3 часов ночи 31 июля на самолете Sukhoi Superjet-100 начал сбоить двигательОколо 3 часов ночи 31 июля на самолете Sukhoi Superjet-100 начал сбоить двигательФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 31 июля, около 3:00 в самарском аэропорту экстренно приземлился самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Азимут». Судно летело из Краснодара в Тюмень, но ему пришлось вынужденно сесть в Самаре.

- Причиной аварийной посадки стала неисправность левого двигателя - вибрация. Самолет благополучно приземлился в аэропорту в 3:17, - сообщили «Комсомольской правде - Самара» в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

На борту самолета находились 97 пассажиров. Никто из них не пострадал. Сейчас пассажиры ожидают замены самолета. На время ожидания их обеспечили всем необходимым. Как рассказали «Комсомолке» в справочной самарского аэропорта, в половине девятого самолет улетел.

Отметим, к самолетам Sukhoi Superjet в последнее время приковано особенное внимание. Причиной этому стало происшествие 5 мая в аэропорту Шереметьево. В тот день там совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота», который летел в Мурманск. При посадке судно загорелось. Погиб 41 человек.

Через некоторое время после этого произошло еще одно ЧП с участием самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100. На этот раз это был рейс Москва - Самара. Из-за технической неисправности он не долетел до аэропорта Курумоч и развернулся обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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