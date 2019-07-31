"Хватит уродовать Самару!" Жители снова сказали "нет" небоскребам в центре города

Жители 109-го квартала на общественных слушаниях не одобрили проект межевания, который представила на их суд компания "Трансгруз". Речь идет о территории квартала в границах улиц Ульяновская, Садовая, Вилоновская и Самарская. Напомним, именно в этом квартале “Трансгруз” возвел свое 33-этажное здание, которое, по мнению экспертов, не только серьезно навредило архитектурному и историческому облику центральной части города, но и непомерно увеличило нагрузку на и без того шаткую и перегруженную инфраструктуру района. Сейчас компания вроде как хочет узаконить землю под существующей многоэтажкой. По закону межевание выполняется кварталами, вот и решили в компании разметить остальные участки под домами всех жителей.

"Это убирание противоречий в законодательстве"

Именно так назвал происходящее представитель МП "Архитектурно-планировочное бюро" Семен Соловьев. Ему не поверили.

Архитектор Ирина Фишман предостерегла жителей, что застройщик может просто скупить маленькие участки, объединить в большой и построить там все, что угодно - никакие общественные слушания ему в этом случае уже не понадобятся.

- Здесь есть представитель “Трансгруза”, который может дать вменяемый ответ? - задала вопрос в зал глава Ленинского района Елена Бондаренко. Как оказалось, слушания оказались не интересны не только застройщику - мероприятие проигнорировали даже чиновники департамента градостроительства, а вопросы жителей все копились.

Жители 33-этажного дома на Садовой, 176 рассказали, что компания "Визит М", которая обслуживает их дом собирает подписи за проект межевания 109-го квартала, в том числе подписи жильцов ЖК “Ботанический”, численность которых в разы превышает число жителей многострадального квартала. Что касается обитателей многоэтажки, то они однозначно против инициативы “Трансгруза”.

Жителям все это уже надоелоФото: Антон ЧЕРЕПОК

"Проект межевания неправомерный!"

- Предполагается ли дальнейшее внутриквартальное строительство? - практически по слогам задал вопрос Семену Соловьеву член экспертного совета реготделения Союза архитекторов, архитектор Юрий Астахов, - Да или нет?

- Ааа, я вас услышал! На это вопрос я не могу дать ответ. Потому что у собственников земельных участков есть свои права и если они захотят строить, а не захотят, не будут строить! Я не ООО “Трансгруз”.

- Если здесь не предполагается капитального строительства, во что поверить просто невозможно, то весь проект межевания неправомерен без ППТ, проекта планировки территории для застраивания. Вот нарушение федерального закона! - ответил Юрий Астахов.

После многочисленных выступлений некий итог подвела Нина Казачкова, председатель самарского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а по совместительству, жительница 109-го квартала:

- Проект планировки территории является основой для разработки проекта межевания территории. В данном случае, не предъявлен проект планировки на публичные слушания, но в то же время, содержится во всех названиях “Проект планировки” и в скобках “Проект межевания”. Фактически, на публичные слушания вынесен только проект межевания. В этом случае усматривается нарушение статьи 41 часть 3 Градостроительного кодекса РФ.

На слушания собрались самые неравнодушныеФото: Антон ЧЕРЕПОК

"Развивать город нужно деликатно"

Известный градозащитник и организатор фестиваля восстановления исторической среды “ТомСойерФест” Андрей Кочетков напомнил присутствующим, что сейчас решается вопрос о присвоении Самаре статуса исторического поселения, притом федерального значения, что инициировано губернатором Дмитрием Азаровым, озвучено президенту, одобрено. После принятия этого документа историческая часть будут развиваться деликатно.

“А компания “Трансгруз”, заказавшая вот это проект межевания, мне кажется, является синонимом антиделикатного и разрушительного отношения к исторической части Самары”, - заметил Андрей.

В итоге против проекта выступили 125 человек, один воздержался. Однако тут же выяснилось, что победу принесет не голосование. Целый месяц в отдел архитектуры поступали письменные обращения “за” проект межевания 109-го квартала. Представитель отдела затруднилась назвать точные цифры, но было 6 обращений и подписные листы, где 400 голосов отдали за проект.

Елена Бондаренко уверила, что проект с ошибками точно никто не утвердит. К протоколу же решили приложить все обращения, списки подписей и документы от жителей.