«Крылья Советов» — «Локомотив» 3 августа 2019 года: прогноз на матч 4-го тура РПЛ

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Локомотив» 3 августа 2019 года на «Самара Арене» — 1-1.

В ближайшую субботу, 3 августа, на «Самара Арене» местные «Крылья Советов» принимают московский «Локомотив» в рамках 4-го тура РПЛ. Хозяева сейчас на 14 строчке в турнирной таблице, а москвичи девятые. Именно гости - фаворит этой встречи, но сюрпризы тоже не исключены.

«Крылья Советов» на прошлой неделе уступили «Уфе» - 1-2. Тем не менее, команда оставляет приятное впечатление, забивает в каждом матче и в игре с подопечными Вадима Евсеева вполне могла уйти от поражения, упустив верный момент в самой концовке. Клуб из столицы «КС» в этом сезоне уже побеждали - в 1-м туре досталось ЦСКА. Кстати, из стана армейцев в Самару переехал защитник Никита Чернов. Не исключено, что он укрепит оборону волжан уже в поединке с железнодорожниками. Возможно, дебютирует и молодой колумбиец Переа.

«Локомотив» свою последнюю встречу тоже проиграли. ЦСКА был сильнее за счет точного удара с пенальти в исполнении Федора Чалова. Проблемы со здоровьем есть у Антона Миранчука и Смолова, на трансферном рынке тоже не все гладко - именно эти моменты не дают команде Семина раскрыться в полной мере. Но в любом случае, по именам зелено-красные выглядят предпочтительнее «Крыльев».

Букмекеры ставят на гостей. Коэффициент на победу «Крыльев» - 4,1. На ничью - 3,34. На «Локо» - 1,98.

Игра вряд ли получится легкой для обеих команд. «Крылья Советов» не захотят расстаривать фанатов в третий раз подряд. «Локомотиву», рассчитывающему на борьбу за чемпионство, нельзя терять очки. Почти наверняка футбол будет боевым и осторожным, впрочем, учитывая стартовые туры РПЛ, без голов не обойдется. К слову, последний раз «Крылья» и «Локомотив» сыграли вничью 2-2.

Как все закончится на самом деле, станет ясно в субботу вечером. Стартовый свисток арбитр Евгений Турбин из Дмитрова даст в 17-30 по самарскому времени. Прямую онлайн-трансляцию матча смотрите на samara.kp.ru.