Зачем Еркин Татишев (Kusto Group) создаёт в Казахстане школу лидеров и новаторов

Поэтому предприниматель вкладывается в образовательные проекты. Яркий пример — проектная школа High Tech Academy в Алматы, которая пытается переосмыслить роль образования в XXI веке.

Почему школа неизбежно изменится

В научной среде отгремела статья «Школьное образование в постиндустриальном мире» Джозефа Мерфи из Университета Вандербильта. Исследователь уверен: старая формализованная школа не справляется с вызовами нового времени. От людей требуется умение самостоятельно приобретать знания и работать в команде, а среднее образование нацелено на выдачу базовых знаний.

Что характерно — запрос на знания только растёт. Косвенно об этом может свидетельствовать повсеместное появление курсов, тренингов и онлайн-школ. Получается, есть требование к иному формату обучения, на чём удачно играют инфобизнесмены.

Однако все озвученные курсы нацелены на вчерашних школьников и среднее образование заменить не способны по определению. В любом случае, школе необходимо меняться.

Здесь уместно рассмотреть не конкретные навыки, а группы компетенций. Эти навыки принято делить на две большие категории: «твёрдые» и «мягкие» (они же hard skills и soft skills). «Твёрдые» навыки связаны с профессиональной средой и их можно отточить до автоматизма. Например, IT-специалист мастерски овладеет языком программирования, а строитель — инструментами и материалами. С «мягкими» навыками всё сложнее. Они не привязаны к конкретной профессии и отвечают за коммуникативные и управленческие компетенции.

Ещё недавно считалось, что профессиональный успех был напрямую связан с «твёрдыми» навыками. Однако с развитием технологий акцент сместился на коммуникацию между людьми. Людям приходится работать в стремительно меняющейся обстановке. По оценке учёных Гарварда и Стэнфорда, от 75 до 85% профессионального успеха зависит от soft skills и только 25–15% — от hard skills.

Правда в том, что в мире нет единого понимания востребованных навыков будущего. Каждое государство определяет их для себя самостоятельно. При этом реально выделить группы компетенций, которые считают полезными по обе стороны Атлантического океана. К ним относятся взаимодействие и сотрудничество, мышление и решение проблем, инновационность и креативность, обучаемость и открытость новому.

Наиболее перспективной формой обучения, способной воспитать человека XXI века, видится PBL или просто проектный метод обучения. В Казахстане пионером в этом направлении стала High Tech Academy. Её основатель — Еркин Татишев, председатель совета директоров промышленно-инвестиционной компании Kusto Group.

На стыке любопытства и здорового эгоизма

«Самая большая проблема в содействии инновациям заключается не в открытии новых идей или технологий, а в создании рабочей среды, открытой для изменений и способной к адаптации к ним», — писал Еркин Татишев в одной из своих статей. High Tech Academy последовательно развивает этот принцип.

С первого класса дети учатся работать вместе. Например, пробуют поставить спектакль по сказкам Пушкина. Фото High Tech Academy

Если внимательнее изучить High Tech Academy, можно найти не только принципы американского проектного обучения, но и черты финской педагогики. Последняя известна своей непохожестью на традиционные школы: здесь учатся по три часа, а домашнее задание выдают только в старших классах. Это не мешает финской системе школьного образования занимать второе место в мире по качеству обучения математике, чтению и естественнонаучным дисциплинам (по версии The International Education Database).

Сердце High Tech Academy в академической свободе преподавателей, которые создают с детьми захватывающие проекты. Если кратко, начальные классы учатся через игру, средние — через проекты, старшие — через феномены и сложные концепции. Ученики сидят за партами, но не всегда. Каждый класс оборудован зоной отдыха, а физической активности больше, чем в привычной школьной программе.

В 8 классе ученики объединяются в группы, чтобы защитить проект. После эксперт разбирает ошибки. Фото High Tech Academy

Одна из идей — ученики должны следовать собственным интересам в развитии, делать упор на том, что им интересно. У этих стремлений должен быть результат, поэтому лучшие работы учеников собираются в личных цифровых портфолио.

Стандарты в учёбе есть, их никто и не пытался отменить. Но кроме них воспитанники инновационной школы осваивают универсальные навыки XXI века. Это, прежде всего, умение учиться и мыслить системно, развитие социально-эмоционального интеллекта и способность адаптироваться в быстро меняющемся мире.

Как взгляды Еркина Татишева отражаются в философии High Tech Academy

Для Еркина Татишева проект High Tech Academy больше, чем инвестиционный проект. «Бизнес невозможен без требовательности по скорости возврата инвестиций, по костам и так далее. А здесь больше социальный проект, инвестиции в будущее. Возврат при правильном подходе будет не через деньги, а через то, что вырастет поколение людей с открытым креативным мышлением», — рассказал Еркин Татишев в интервью Forbes.

Чтобы понять заинтересованность предпринимателя в развитии человеческого потенциала родной страны, достаточно вспомнить его первый опыт в управлении бизнесом.

Вскоре после распада Советского Союза предприятия оказались в новых условиях. Большинство к этому просто не было готово. В реалиях плановой экономики проблем со сбытом продукции возникнуть не могло — все прекрасно понимали сколько должны произвести. Смысла в модернизации внутренних процессов, обновлении оборудования или совершенствовании управления просто не было.

Вчерашние успешные заводы оказались невостребованными в условиях рынка. На одно из таких предприятий в качестве кризис менеджера попал Еркин Татишев. Вместе с командой молодых управленцев ему предстояло спасти градообразующее предприятие. После нескольких трудных лет ручного управления производство стало окупаться, а продукция вышла на новые рынки.

Вместе с партнёрами Еркин Татишев в 2002 году основал Kusto Group. Философия компании — командный дух, партнёрство, открытость, реинвестирование и самосовершенствование. Эти ценности бизнесмен стремится передать молодому поколению через High Tech Academy.

Среда обитания

По всем признакам High Tech Academy — экспериментальный проект. У школ проектного типа есть критики, а о результатах обучения пока говорить рано, ведь заведение работает только с сентября 2017 года. Классы небольшие — максимум 20 человек, а всего учится не больше 100 детей.

Еркин Татишев и инвесторы верят в полезность High Tech Academy. Скоро максимальная вместимость школы увеличится до 540 учеников, ведь началось строительство нового помещения.

Новое здание High Tech Academy объединит под одной крышей детский образовательный центр с арт- и музыкальную школу, бассейн, фитнес-центр, танцевальную студию и зал боевых единоборств. Фото ridus

Новое здание High Tech Academy откроется в 2020 году на территории ЖК Koktobe city. Это очередной девелоперский проект Kusto Group. Koktobe City является одним из самых больших объектов бизнес-класса в Казахстане. ЖК занимает территорию в 25 гектаров и расположен вблизи горы Кок-Тобе. Лучшего места для воспитания людей будущего найти сложно.

Дело вот в чём. В основе Koktobe city опирается на крепкие семейные традиции Казахстана. Поэтому внутри комплекса предусмотрены зелёные дворы, а машины паркуются в подземном паркинге. В конце концов, жизненное пространство создаётся для человека, а не для автомобилей.

Koktobe city должен стать образцом для нового стандарта жизни, поэтому расположение High Tech Academy вполне уместно. В конце концов, игровые зоны школы и ЖК можно совмещать во время большой перемены. Она, кстати, длится дольше часа.

Новое здание High Tech Academy обеспечит больше 30 рабочих мест. Также ежегодно проект собирается выделять 5 грантов на обучение для детей из малообеспеченных и многодетных семей, а в 2020-2021 гг. школа должна получить статус международной.

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