«Это было проще, чем кажется»: Дмитрий за полгода сбросил около 60 кг

Взглянув на этого подтянутого мужчину сложно представить, что еще совсем недавно он весил почти два центнера.

Дмитрий Суханов всегда любил съесть что-то вкусное, и так незаметно набрал несколько десятков лишних килограммов. Самостоятельно похудеть пробовал и не раз, но меньше 130 вес предательски не снижался. В 30 лет он понял, что нужно что-то срочно менять. Когда твой вес около 180 килограммов жить становится тяжело, в прямом смысле этого слова.

- Мамина подруга посещала центр стройности «Антилопа» и очень хорошо похудела. Она порекомендовала туда обратиться и мне, - вспоминает Дмитрий. - Я подумал, а почему бы и не попробовать. Пришел к ним в 2017 году, посетил три занятия и с удивлением заметил, что мне помогло.

Вес снизился плавно

Незаметно растаяли первые 10 килограммов и вес продолжал уходить, уменьшились и объемы. За три с половиной месяца ушло почти 40 килограммов.

- Даже не думал, что это возможно. За полгода я сбросил 60 килограммов. Не скажу, что это было очень сложно. Худел я плавно. Стал себя лучше чувствовать, меньше уставать. Особенно заметили изменения мои ноги, - улыбается Дмитрий. - Они привыкли носить тяжесть, а тут сразу минус такой вес. Двигаться стало легче. Нормализовалось и давление. Улучшилось и общее состояние.

Дмитрий весил 180 килограммов.

Соблюдал все рекомендации

Курс похудения в Центре стройности АнтиЛопа под руководством доктора Манюкова И.Н. представляет собой запатентованную психофизиологическую методику похудения и психомоделирование фигуры. В его основе проработка и корректировка причин набора лишнего веса.

- У нас было три психологических групповых занятиях общей продолжительностью 23 часа. Я четко поставил себе цель похудеть до 110 килограммов и шел к этой цели. Узнал, сколько калорий должно быть в день, чтобы вес снижался. понял, что неправильно жую. Еду нужно пережевывать тщательно и продолжительно, а есть следует пять раз в день, - рассказывает Дмитрий.

Благодаря энергетическим и дыхательным практикам, которые используют в группах, у пациентов ускоряется обмен веществ, снижается аппетит, сокращается объем желудка.

Сейчас Дмитрий вдохновляет своим результатом других людей, имеющих проблемы с лишним весом, занимается в спортзале и ищет вторую половинку.

Дмитрий поставил себе цель похудеть до 110 килограммов.

Можно и со скидкой

В центре стройности «Антилопа» отметили, что у них процесс активного снижения веса не предполагает спортивные нагрузки. Попасть в группу по снижению веса можно только по предварительной записи. Количество участников ограничено.

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Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к врачу.