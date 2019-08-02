2019-08-02T15:54:07+03:00
Общество

«Умный улей», протезы будущего и пищевой дата-центр: чем удивляли на iВолге 2.0 молодые ученые

Рассказываем, как изменится мир после проведения этого форума
Евгения ВАСИНА
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Пищевой дата-центр поможет растить овощиПищевой дата-центр поможет растить овощиФото: Евгения ВАСИНА
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Умный протез, который изменит жизнь

Краеведческая мастерская «ВМесте» - так назвала свой проект Анастасия Конобеева из Республики Башкортостан. Девушка предложила проводить экскурсии и образовательные мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья с помощью интерактивного макета архитектурных объектов.

Все просто: на макете во всех подробностях воспроизведены здания, памятники и другие важные объекты по заранее разработанному туристическому маршруту. Люди, лишенные зрения, смогут не только потрогать объект и представить, как он выглядит, но и нажать на него, чтобы услышать историческую справку.

Кирилл Маркин из Республики Марий Эл решил помочь людям, потерявшим конечности, и предложил свой вариант протеза.

Как утверждает разработчик, его изобретение работает на основе естественного языка и биоэлектрических потенциалов. Иначе говоря, система распознает жесты, выполняемые пользователем, при помощи мио-датчика и анализирует голосовые команды поступающие через микрофон. С помощью полученной информации «умный» протез приводит в действие движители и показывает нужный жест.

Изобретение предложили и самарские студенты. Варвара Зайцева представила аппарат, который отлично подходит для сканирования крупногабаритных объектов и даже людей. Всего пару минут и ваша 3D-модель в компьютере. Использовать его можно для создания индивидуальных манекенов и эндопротезов.

Спасти пчел от вымирания

Студенты из Оренбургской области взялись помочь пчеловодам. Михаил Кириков и команда предложили систему отслеживания массы улья и изменения других параметров: температуры, давления, влажности. Собранные данные передаются пчеловоду через GSM или SMS. А тот уже решает, ехать ли ему на пасеку качать мед или перевозить пчел в другое место.

О том, как современным людям вырастить для себя полезные продукты, подумал Иван Денисов из Кировской области. Он и его команда Reogen systems предложили автоматизированную систему выращивания овощей. Им удалось создать идеальные условия для роста почти любых растений. Можно контролировать свет, полив и еще до 50 показателей.

- Все оборудование управляется со смартфона, и можно создать специальные условия на каждой отдельной полке, - добавляет Иван. - По своей сути, это робот-агроном, мы его называем агробот. Все, что нужно, посеять семена, залить воды и выбрать соответствующую программу.

Примечательно еще и то, что сити-ферма горизонтального типа основана на аэропонике. Команда предлагает решения, как для домашнего использования, так и для крупного промышленного производства. Кто знает, может, через пару лет каждый из нас в кладовой будет выращивать свежие овощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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