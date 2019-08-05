Опять тонем! Из-за ливня в Самаре 5 августа дороги превратились в моря

Очередной летний ливень превратил дороги Самары в моря и озера. Жители со всех концов города жалуются, что через дороги не перейти, по ним несутся потоки воды, которые не спешат уйти через решетку вглубь. Проблемы наблюдаются на ул. Солнечная, в центре города, на Ново-Вокзальной от Вольской до Победы - и это как минимум. Кажется, что на последнем участке точно нет ливневок вообще.

- "Комунальщики" превратили наши дворы в бассейны закатав ливневки в асфальт, теперь чтобы попасть домой после дождя надо носить с собой болотный сапоги, а лучше сразу лодку, жалуется Алексей Бобкович.

- Просьба обратить внимание компетентных органов на ливневки на углу Ульяновской/Арцыбушевской. Любой дождь и там не перейти дорогу и так уже много лет. Сейчас прямо реки по Арцыбушевской, Ульяновской, Ярмарочной,по колено в воде пришлось переходить, - пишут горожане.

Отдел по ЖКХ и благоустройству on Twitter. Засор дождеприёмника, просим принять меры,@ingener_system ,@DepGorHozSamara ,@Rudakov_i_a К.Маркса- Берёзовая аллея https://t.co/sube91RQVX

Власти, правда, отреагировали и отметили, что удаление воды ведется в плановом порядке. Дождь и в самом деле оказался сильным, но недолгим.

Юлия Родина on Twitter. @Aleksey_smr @ayspiridonov @ttusamara @GkpAsado Алексей, ливневки я не увидела, вода стекает по ул.Новомайской... #самара https://t.co/CWWiwNHw0J

Жителей города возмутило, что чаще всего вода скапливается на пешеходных переходах: в частности, на Московском шоссе они явственно ниже уровня проезжей части.

Вот так пришлось людям переходить дорогу. Фото: Дмитрий Кувшинников

Кстати, синоптики обещают, что дождливой будет вся неделя.

Если вы тоже стали свидетелями ЧП, ДТП и прочих курьезных случаев из-за сегодняшнего дождя, кидайте фотографии в предложку нашей группы. Мы обязательно их опубликуем.