«Ростов» обыграл «Крылья Советов» и вышел на второе место в РПЛ

В рамках заключительного матча 5-го тура РПЛ «Ростов» на своей арене принимал самарские «Крылья Советов». Желто-синие начали опаснее и с первых минут показали, что не хотят терять очки во встрече с аутсайдером.

На 11 минуте Ионов пробил слета после скидки грудью от Шомуродова, но Рыжиков чудом отбил мяч. С дальней дистанции бил Еременко, но снова голкипер гостей оказался на месте. Пристреливался из-за пределов штрафной и Попов, но не попал по воротам.

«Крылья» огрызались, но до точного удара дело не доходило. Подходы к воротам оканчивались либо аутами, либо вводом в игру мяча вратарем.

А на 32 минуте подопечные Карпина открыли счет. Отличная комбинация в одно касание, которую затеял Ионов на левом фланге, закончилась прострелом Алексея, Байрамян пропустил мяч, и Шомуродов отправил его в пустой угол – 1:0!

На 35 минуте Кабутов мог сравнять счет, но пробил с левого угла штрафной выше ворот. Это был, пожалуй, единственный шанс волжан в первом тайме.

Ближе к концу тайма «Ростов» мог увеличить отрыв. Козлов отлично стрелял с дальней дистанции, Сергей Рыжиков отбил мяч на угловой. Вскоре Чистяков опасно бил головой после навеса со штрафного - мимо. Ситуация до перерыва так и не изменилась.

Во втором тайме игра окончательно стала вязкой и тяжелой. Над обеими командами довлел результат. «Ростов» не хотел упускать победу, «Крылья» боялись, что два мяча в такой встрече им точно не отыграть.

Наставник самарцев Миодраг Божович отчаянно пытался придать своей команде мощи и скорости. Для этого черногорский специалист выпустил Деяна Радоньича и Антона Зиньковского. Таким образом, на поле было чуть ли не четыре нападающих «Крыльев» и два мощных высоких форварда на острие.

Не помогло. «Ростов» в какой-то момент полностью перетащил игру на половину поля гостей.

У самарцев случались острые уколы. В основном за счет штрафных, которых было предостаточно. Один из самых опасных моментов случился на 82 минуте. Центральный защитник Никита Чернов оказался один в штрафной «Ростова» и пробил по воротам южан головой. Мяч прошел мимо ворот.

Но тревожнее всего болельщикам желто-синих было после удара Дмитрия Комбарова со штрафного. Защитник выстрелил сильно и попал под перекладину. И если бы не вратарь хозяев Песьяков – быть бы голу.

На последних минутах Божович пошел ва-банк. Убрал Соболева и выпустил молодого заряженного Егора Голенкова – воспитанника самарского футбола. Но ни одна из перестановок не сработала – «Ростов» победил.

Благодаря этой победе южане вышли на чистое второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив» и тульский «Арсенал» на 1 очко.

«Крылья» остались при своих на 14 месте.