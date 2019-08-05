Надоело переплачивать, когда покупаешь лекарства? Ищи товар в «Аптека.ру»!

Купить лекарства в Самаре, если они понадобились внезапно и не хочется переплачивать, не так просто. На помощь экономным и расчетливым покупателям приходят интернет-сервисы, позволяющие сравнить цены и выбрать самый выгодный препарат. Один из них - "Аптека.ру".

Почему здесь дешевле?

«Аптека.ру» – это федеральный интернет-сервис по заказу аптечных товаров. Цены на многие лекарства, товары для красоты и здоровья на сайте Apteka.ru ниже, чем в среднем в аптеках. Это объясняется тем, что товары поступают на склады предприятия напрямую от производителей - без посредников или перекупщиков. Кроме того, часто покупателям предлагают приятные скидки - производители товаров и лекарств проводят на сайте различные акции, когда товары можно заказать с дополнительной скидкой. Такие товары можно найти в разделах «Скидки» и «Акции». Немаловажно, что широкий ассортимент – до 25 000 наименований – позволяет купить все в одном месте, сидя у компьютера, а не бегая по разным городским аптекам в поисках то одного, то другого. Лекарства, витамины, закваска для йогурта, товары для мам и малышей, для красоты, для тех, кто собирает аптечку в отпуск, для автолюбителей, пенсионеров: любые средства, даже самые редкие, непременно найдутся!

Долго ждать заказ не придется: оформляешь покупку сегодня и уже завтра забираешь его в любом удобном месте– в ближайшей к дому или находящейся по пути на работу аптеке. Максимальный срок доставки всего три дня. Как только сформирован заказ на сайте Apteka.ru, информация о нем поступает в систему. Сотрудники склада оперативно обрабатывают заявку, и собранный пакет отправляется в выбранный вами пункт.

Почему можно быть уверенным в качестве?

Сервис Apteka.ru – единственная в своем роде федеральная сеть по поиску и заказу аптечных товаров. По сути, это витрина аптеки, где без спешки, проанализировав соотношение цены и качества аналогов, можно выбрать подходящий лекарственный препарат или другой товар для красоты и здоровья, и заказать его доставку в Удобно расположенную аптеку. Почему не на дом, спросите вы? Apteka.ru работает по закону, а российское законодательство запрещает доставлять лекарства на дом. Apteka.ru - проект компании «Катрен», одного из ведущих фармацевтических дистрибьюторов России. Предприятие гарантирует качество товаров, ведь оно работает только с надежными поставщиками и соблюдает все правила по хранению и транспортировке лекарственных препаратов. Товары на Apteka.ru имеют все необходимые документы, инструкции, лицензии и свидетельства. Заказывая здесь лекарства или сопутствующие товары, можно быть уверенным в их качестве

С интернет-сервисами можно сэкономить

Сэкономить, не опасаясь подделок

В российском фольклоре ходит много печальных анекдотов на тему выбора между лекарствами и едой – мол, раз уж заболел, будешь работать на одни таблетки. Действительно, цены в аптеках кусаются, но если товар жизненно необходим, выбирать не приходится. Однако, любой, кто имел дело с поиском нужного лекарства, подтвердит: цены на один и тот же препарат в разных «магазинах здоровья» могут расходиться очень даже существенно. И тут наш человек, наслышанный о фальсификатах и контрафактах, трижды подумает – сэкономить или переплатить? Не нарвешься ли на подделку? Одно дело – купить пачку ненастоящего масла и совсем другое – препарат, который должен, допустим, спасти от сердечного приступа. Вывод напрашивается однозначный – если хочешь сэкономить, покупай в аптеке, которая ручается за качество товара - проверенной, зарекомендовавшей себя. Такой, как «Аптека.ру». Будьте здоровы!

Реклама.

Имеются противопоказания. Обратитесь к врачу.