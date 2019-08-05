Подвесной мост отменили, что дальше? Где в Самаре не помешает новое здание драмтеатра

Недавно на сайте госзакупок появилась информация, что Самарский академический театр драмы имени Горького ждет серьезная реконструкция. Для театра планировали построить еще одно здание в Струковском саду и соединить его со старым пешеходным мостом. Такое развитие событий понравилось не всем горожанам.

- Когда склон и вид на Драмтеатр закроют еще одним архитектурным сооружением, как это произошло со склоном пл. Славы, винить во всех бедах Меркушкина мы уже не сможем, - с таким сообщением в твиттере обратился к губернатору Дмитрию Азарову адвокат Андрей Соколов.

Глава региона отреагировал весьма жестко: «В Струковском саду не будет здания. Конкурс объявлен по недомыслию министерства и будет отменен в понедельник».

Напомним, реконструкция была разделена на два этапа. Первый включал реставрацию старого здания драмтеатра. Второй этап – строительство нового здания. Все работы должны были обойтись примерно в 104 – 105 млн рублей.

Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов в обсуждении этой темы в соцсетях согласился, что не спросить мнение общественности перед тем, как начинать проектировать объект, было ошибкой.

- Реконструкция нынешнего зрительного зала драмтеатра должна быть проведена с учетом новых требований безопасности. В итоге будет потеряно около 200 мест. Чтобы компенсировать эту потерю и обеспечить зрителям возможность посещать очень востребованный театр, нужен дополнительный зал. Кроме того, у театра нет полноценной камерной сцены. Вопрос: где эти залы должны располагаться. Эти вопросы должны были решаться на стадии проектирования. А вот куда и как расширяться театру – это, безусловно, должно обсуждать городское сообщество. Однозначное решение - в Струковский сад. Но без учета мнения жителей города - это, конечно, неправильно.

Валерий Гришко, художественный руководитель Самарского академического театра драмы им. М. Горького считает, что театр должен быть доступен для людей – это главное.

- Построить театр на отшибе - значит потерять большой процент зрителей. Любой театр, в любом городе - это центр, чтобы со всех концов люди могли добираться, ехали не только для того, чтобы увидеть спектакли, но и погулять, полюбоваться на исторический центр города. Мне нравилась идея строительства театра в Струковском саду. Там были только опасения, что грунты не выдержат, но это уже технические вопросы. Еще мне очень нравилась эта идея, потому что когда два театра напротив друг друга и еще соединены мостом, как это сделано в Мариинском театре, это очень удобно. Мы даже говорили, что это будет мост между прошлым и будущим, соединяющий старый и новый театр, - отметил Гришко. - Сейчас будем ждать нового обсуждения. Единственный момент - на время реконструкции театру нужно новое здание. Если театр будет в стороне, и вторая площадка останется нашей, будет сложно работать: нужно будет перевозить декорации, двигаться актерам. «Разорванным театр не может существовать». Когда по соседству здание - это совсем другое дело.

Один из экспертов - автор идеи построить театр в Струкачах и протянуть к нему мост от драмтеатра над улицей Куйбышева - архитектор Дмитрий Орлов тоже поделился своим мнением.

- Если внимательно изучить исходные - то это решение единственное, остроумное и красивое. Но, к сожалению - невозможное. То есть можно твердо сказать - в заданных исходных задача решения не имеет. Надо пересматривать сами исходные, другое уравнение составлять, - отметил архитектор.

А известный самарский градозащитник и архитектурный обозреватель Армен Арутюнов напомнил, что новое здание театра должно развивать территорию вокруг:

- Стрелка рек Волги и Самары - это тоже центр города. Нужно сделать так, чтобы он вновь стал центром притяжения. Если ничего, то, конечно, там будет промзона. Театр Драмы любят, их спектакли собирают зрителей, уверен, что и в новом здании они продолжат это делать. Я уверен, что при строительстве нового здания театра нужно исходить не только из интересов театра, но и города. И эту задачу нужно решать совместно. Конкурс на проектирование уже отменяют не первый раз, и в последнем случае, мне кажется, был упущен момент обсуждения, чтобы свое мнение высказали и госорганы, и архитекторы, и представители театра, и общественники. Нужно было обсудить, и потом, когда было бы одобрение со всех сторон, тогда его можно было бы выставлять на торги, - считает Арутюнов.