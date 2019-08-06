«Надеюсь услышать слово «папа»: семья из Сызрани уже три года борется за счастливое будущее дочери

- Мечтаю услышать, как рано утром в комнату забегает Ариша, со словами: «Мам, вставай, я уже кушать хочу!». В этой фразе все! Слышу ее в своих мечтах, эта картина греет наше сердце с нарастающей амплитудой. Оттуда приходят наши силы. Это то завтра, к которому мы мчимся с верой день за днем, преодолевая усталость, страх, преграды вот уже почти 3 года, - поделилась мечтой Виолетта Фролова из Сызрани.

Дочку Дмитрий и Виолетта планировали и ждали 8 лет. В семье уже рос старший сын. В этом году ему будет 15 лет. Высокий, сильный - гордость родителей, но папа мечтал именно о дочке. И вот долгожданная радость. Виолетта узнала, что ждет ребенка.

Тревожные новости

- Беременность протекала легко, не было токсикоза, - рассказывает мама Арина. - В шесть недель началось кровотечение, вместе с этим пришла и первая новость. Врачи сказали: «у вас двойня, но сердцебиения у одного эмбриона нет». Я все же надеялась, но на 12 неделе уже было точно ясно, эмбрион развивается только один. Поплакала и смирилась. Главной моей целью стало родить здорового ребенка.

Все анализы были хорошие, беды ничего не предвещало. Дмитрий и Виолетта готовились второй раз стать родителями. Но на 30 неделе пришли недобрые новости.

- У меня начало скакать давление, появились отеки и в 33 недели резко повысился белок, потом отказали почки. Врачи приняли решение экстренно сделать кесарево сечение.

Дмитрий и Виолетта сами медики и отлично понимали всю опасность сложившейся ситуации.

Борьба за жизнь

- Наша доченька Арина появилась на свет 9 августа 2016 года на 33 неделе. Вес 1930 гр, рост 46 см. Началась борьба за ее жизнь, - рассказывает Виолетта. - Дочка находилась 20 дней в реанимации, 8 дней на искусственной вентиляции легких, 8 дней респираторная терапия.

Пока Арина и Виолетта были в больницы, все родные молились за их здоровье. На 17-ый дней малышка начала дышать самостоятельно. Из Сызрани ее и маму перевели в патологию недоношенных детей в Тольятти.

- Наши диагнозы: двусторонняя пневмония, спонтанный напряженный пневмоторакс, перинатальное поражение ЦНС тяжелой степени, ВЖК второй степени. Из больницы нас выписали только через 1,5 месяца, - вспоминает женщина.

Арина росла спокойным ребенком, хорошо ела, крепко спала, стабильно набирала вес. Первые звоночки появились к шести месяцам.

- Дочка неуверенно держала голову, не поворачивалась, не брала в руки игрушек, тут мы забили тревогу. Начались уколы, таблетки, стационары, массажи, реабилитации, - рассказывает папа Арины, Дмитрий. - Диагноз ДЦП поставили в год, а в год и восемь месяцев нам дали инвалидность.

Семья хваталась за каждую возможность, делали все, чтобы у Арины было радостное детство и счастливое будущее.

- Мы проходили курсы массажа, ЛФК, физиопроцедуры, но результата не было, - делится Дмитрий. - Первые результаты появились после лечения в клинике Мельниковой в Москве в возрасте 1 года 10 месяцев: дочка стала сидеть с опорой на спину, сама повернулась с живота на спину, начала долго играть с игрушками, с интересом смотреть мультфильмы и впервые сказала: «мама». «Папа» пока не говорит, мне даже немного обидно. Но думаю, все еще впереди.

Арину можно смело назвать папиной дочкой. Все свободное время Дмитрий посвящает малышке. Девочка очень любит музыку и музыкальные игрушки, а еще кошек. Дома хвостатых две. Папа и мама выстроили работу так, чтобы дома всегда кто-то был. Если Дмитрий во вторую смену, до Виолетта в первую. Тяжело, зато Арина всегда под присмотром.

- Сыну мы столько внимания не уделяли. Он рос здоровым ребенком, болел теми болезнями, которыми болеют все дети. Прививки сделаем и все, - рассказывает папа. - Арина не такая. Ей нужно много внимания. Сейчас мы продолжали массажи, ЛФК, но больше значительных улучшений не было. В январе 2019 года мы прошли курс реабилитации в РЦ «Первый шаг» в Казане. После реабилитации дочка увереннее стоит на ногах с поддержкой, садится из положения полулежа и держась за палец из положения лежа, самостоятельно сидит около 10 минут, учится ходить в ходунках, стоит на четвереньках несколько минут, говорит несколько слов и много разных звуков.

Девочку в семье очень любят

Речь Арины пока не очень понятная, но прогресс есть. В феврале она прошла курс аквареабилитации с ребилитологом из Уфы. Теперь девочка умеет плавать и нырять.

- Арина очень любит бассейн. Правая сторона тела у нее развита хуже левой, но плавать и нырять это не мешает. В бассейне ей нужно пару минут привыкнуть, а потом из воды не вытащить, - улыбается папа.

В апреле семья ездила из Сызрани в Чапаевск, прошли курс реабилитации в РЦ «Надежда». В июне прошли реабилитацию в клинике Мельниковой и в клинике Пыхтиной в Москве.

- Тогда чтобы собрать нам деньги на реабилитацию, объединится весь город. Нужную сумму собрали буквально за 4 дня. Поэтому летом мы смогли пройти сразу два курса реабилитации в Москве - в клинике Мельниковой и в клинике Пыхтиной. Благодаря этому Арина стала говорить много новых букв, слогов, слов. Начала вставать на четвереньки. В июле прошли реабилитацию в клинике «Первый шаг» в Казани. Но нам останавливаться нельзя.

К сожалению, здоровье девочку подводит

На очередной курс реабилитации денег нет

Больше всего родители боятся упустить время и потерять полученный результат. Поэтому уже в сентябре собираются снова ехать в Москву в клинику Пыхтиной. На этот раз с Ариной поедет папа.

- Может после этой поездке Арина, наконец-то, произнесет «папа», - надеется Дмитрий. - Нас там ждут уже 2 сентября. Специалисты клиники планируют «укрепить четвереньки» и научить дочь ползать. У нас гипотонус бедер и рекурвация коленей, поэтому ортопеды в пока рекомендуют Арине ползать, а не ходить. Ходьба может привести к перерастяжению коленных суставов. Поэтому предстоящий курс реабилитации очень важен для нас. После этих курсов Арина хочет активно двигаться и не хочет сидеть на одном месте.

Всего нужно собрать 300 000 рублей. Виолетта работает на станции скорой помощи, Дмитрий тоже в медицине - сумма для семьи неподъемная. Поэтому родители снова обратились за помощью. Часть суммы на реабилитацию уже собрали, осталось 171 533 рублей.

9 августа у Арины день рождения. Папа приготовит для дочки сюрприз: будет торт и воздушные шарики. Подарок родители пока не купили, возможно, это будет музыкальная игрушка. Их Арина очень любит. Как только девочка слышит музыку, начинает пританцовывать, даже лежа.

Подарить Арине надежду на счастливое будущее может каждый из нас.

Как помочь

Группа в социальных сетях

Реквизиты для перевода помощи

5469 5400 1752 0857 СБ Дмитрий Александрович Ф.

5469 5400 1075 8819 СБ Виолетта Сергеевна Ф

5559 4928 1410 1468 Альфа банк Дмитрий Александрович Ф.