Старые теплосети Самары попали в лапы «Кошки»

Жители мегаполисов давно привыкли к теплу и комфорту в своих квартирах, и редко задумываются о труде тех, кто обеспечивает хорошую «погоду в доме». О работе теплоэнергетиков напомнили участники молодежного форума «Иволга 2.0». Под руководством самарского архитектора Ирины Шаровой они создали скульптуру кошки, символа тепла и уюта, который обеспечивают для жителей региона специалисты компании «Т Плюс».

Скульптура "Кошка-хвост трубой" состоит из 500 новых деталей. А вот клубок для нее собирали из элементов настоящих старых труб. Для скульпторов этот материал оказался настоящей находкой.

- Мы посмотрели на ржавые трубы. У них прекрасная текстура. Это так красиво с художественной точки зрения. Очень вдохновляет, - поделилась Ирина Шарова. - А идея нас просто увлекала. Мы отталкивались от контраста старого и нового. Только представьте, под землей есть целый город, который мы вообще не видим, из этих ржавых труб. Их заменяют и на смену им приходят новые. Их символ уже наша кошка. И конечно у нее будет хвост трубой. Как еще может быть у кошки в такой скульптуре.

Художники полностью уловили суть идеи и работы компании "Т Плюс"– масштабное обновление теплосетей с применением новых технологий. По словам директора филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Александра Гришатова, это приоритетное направление для компании.

Здесь действительно были использованы элементы с бесхозных сетей с аварийных ситуаций, трубы, задвижки, крышки колодцев, которые символизируют то, с чем мы боремся, бесхозные сети и старые коммуникации, - отметил Александр Гришатов.

По его словам, сейчас компания "Т Плюс" перекладывает порядка 20 км труб на 15 участках Самары. В работе используется современная изоляция, а также система оперативного диспетчерского контроля, так называемые "умные" трубы. Она позволят оперативному персоналу своевременно выявлять и устранять утечки.

"Кошка - хвост трубой" символ этого обновления. И главное, что это труд общий, как и создание комфортной среды в городе. Над созданием скульптуры трудились не только художники, но и участники форума, почти 150 человек. Они красили кошечку в ярки оранжевый цвет, за что она получила негласное название "Апельсинка". Все, кто внес свой вклад в создание этого арт-объекта, выразили желание видеть его в городе и показать всем жителям и гостям Самары.

Теплоэнергетики уже вышли с этим предложением к главе города Самары Елене Лапушкиной. Мэр идею сразу поддержала.

- Эта кошка мне интересна тем, что она отражает историю. Одна из труб в ней вырезана с места аварии, которая у нас произошла зимой на улице Ташкентской. Конечно, это у нас определенная история, хоть и не совсем радостная. Идея сама по себе замечательная. И мне радостно, что именно на Иволге такие идеи рождаются. Здесь очень много креатива, много молодежного движения. Мне очень хочется, чтобы эта кошка нашла свое место и в Самаре, - рассказала Елена Лапушкина.

Новый дом для "Кошки" "Т Плюс" уже выбирают. Возможно им станет место рядом с одним из объектов обновления теплового хозяйства города.