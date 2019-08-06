«По Самаре ездит «металлолом» со всей страны!»: на городские маршруты выпустили автобусы, откатавшие много лет в других регионах

Таким у нас точно не хвастаются. В Самару прибыли новые автобусы. Многие, наверное, уже заметили их на 480-м маршруте, номера у них не наши. Это бывшие в употреблении машины, которые раньше работали в Краснодарском крае.

Транспортные фанаты тщательно отслеживают судьбу каждого автобуса. Есть специальные сайты, где энтузиасты фотографируют технику, ведут реестр, указывает все маршруты, на которых она работала. Вот там можно узнать, что эти машины были выпущены в 2009-2010 годах, т.е. на сегодня им примерно десять лет. Это далеко не первая партия б/у машин из других городов, которые нам, самарским пассажирам предлагают. В прошлом году поступила большая партия б/у ПАЗов из Пензы, их можно увидеть на 207-м маршруте. А самому старому автобусу, который сегодня возит пассажиров – 24 года! Надо ли расписывать, какое качество у этих «пазиков»? А у пассажиров выбора нет: ехать-то все равно нужно.

В Минтрансе в курсе, конечно. Отвечают, что по закону у них нет полномочий установить требования по максимальному возрасту машин на линии и перевозчик может ставить все, что хочет. Хороший аргумент, любят его наши чиновники. Я думаю, если закон на который они ссылаются действительно непреодолимое препятствие, тогда почему во всех остальных регионах нет такой б/у техники? То есть в других областях этот вопрос можно решить, было бы желание.

Я вот не припомню, чтобы наш министр транспорта хотя бы раз возмущался тому, какая техника выходит на маршруты. Вот и пользуйтесь тем, что дают. Катайтесь на металлоломе.