2019-08-06T11:56:45+03:00
Общество

«По Самаре ездит «металлолом» со всей страны!»: на городские маршруты выпустили автобусы, откатавшие много лет в других регионах

Самарский общественник, транспортный эксперт возмущен качеством пассажирской техники на улицах областного центра
Андрей ИШМУРАТОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ездить на металлоломе никто не любит. Но приходитсяЕздить на металлоломе никто не любит. Но приходится
Изменить размер текста:

Таким у нас точно не хвастаются. В Самару прибыли новые автобусы. Многие, наверное, уже заметили их на 480-м маршруте, номера у них не наши. Это бывшие в употреблении машины, которые раньше работали в Краснодарском крае.

Транспортные фанаты тщательно отслеживают судьбу каждого автобуса. Есть специальные сайты, где энтузиасты фотографируют технику, ведут реестр, указывает все маршруты, на которых она работала. Вот там можно узнать, что эти машины были выпущены в 2009-2010 годах, т.е. на сегодня им примерно десять лет. Это далеко не первая партия б/у машин из других городов, которые нам, самарским пассажирам предлагают. В прошлом году поступила большая партия б/у ПАЗов из Пензы, их можно увидеть на 207-м маршруте. А самому старому автобусу, который сегодня возит пассажиров – 24 года! Надо ли расписывать, какое качество у этих «пазиков»? А у пассажиров выбора нет: ехать-то все равно нужно.

В Минтрансе в курсе, конечно. Отвечают, что по закону у них нет полномочий установить требования по максимальному возрасту машин на линии и перевозчик может ставить все, что хочет. Хороший аргумент, любят его наши чиновники. Я думаю, если закон на который они ссылаются действительно непреодолимое препятствие, тогда почему во всех остальных регионах нет такой б/у техники? То есть в других областях этот вопрос можно решить, было бы желание.

Я вот не припомню, чтобы наш министр транспорта хотя бы раз возмущался тому, какая техника выходит на маршруты. Вот и пользуйтесь тем, что дают. Катайтесь на металлоломе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тольятти двое молодых людей устроили заплыв на серфах по затопленным улицам
В Самарской области ГИБДД проведет массовую проверку автобусов
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
В Самаре участок под размещение Дворца пляжных видов спорта передадут инвестору без торгов
В Самаре на улице Промышленности ВАЗ влетел в фонарный столб
«Будем бороться за возврат своих денег»: обманутые вкладчики кооператива «Фабрика Продуктов ВС» проведут массовую встречу
В Самарской области директор спецкомбината не хотел бесплатно хоронить людей и отдавал заказы жене
В Тольятти медики «скорой помощи» устроили флешмоб с бинтами
В Самаре бывшего главу СОФЖИ и бизнесмена подозревают в хищении 59 млн рублей
В Новокуйбышевске полицейские поймали компьютерного пирата
В Самарской области не смогли выбрать министра культуры
В Тольятти из-за сильного ливня подтопило трассу М-5 «Урал»
"Теперь это Макс!": рыболов из Казани поймал гигантского карпа в водоеме Самарской области
Проект самарской активистки по окультуриванию Металлурга поборется за грант на «Тавриде»
В «Самарской Луке» начали служебную проверку после провала туристки в туалете
В Самаре стая бездомных собак покусала женщину