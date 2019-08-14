2019-08-14T14:16:41+03:00
Происшествия

«Мы отдали ему последние деньги и спим в поту»: самарец занял у своих друзей десятки миллионов рублей и исчез

31-летний мужчина по прозвищу «Леха Добро» объявлен в федеральный розыск, на него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере
Михаил ГОРЮНОВ
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Алексей Поспелов считался примерным семьянином и заботливым отцом, где он сейчас - никто не знаетАлексей Поспелов считался примерным семьянином и заботливым отцом, где он сейчас - никто не знаетФото: Из личного архива
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Он всем помогал

Когда друг оказался вдруг и не друг, и не враг...а мошенник. Именно так теперь отзываются о 31-летнем самарце Алексее Поспелове его бывшие товарищи. Молодой человек бесследно исчез, как говорят — с долгами больше 150 миллионов рублей, взятыми у своих хороших знакомых.

— Он обманул моего мужа на сумму 3,3 миллиона рублей. Они дружили 10 лет, муж давал ему денег на покупку б/у авто, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» Ольга Жалыбина, супруг которой занимается продажей автомобилей.

То, что Алексей исчез с деньгами, стало понятно после 12 июня — он просто перестал выходить на связь. И вскоре выяснилось, что такие займы у Поспелова не только от избранника Ольги, но и от многих других друзей.

— Он всегда брал на покупку машин, работал в банке, потом уволился. На работе тоже много людей покидал, все ему давали денег без расписок, так как считался надежным, у него была кличка «Леха Добро», — продолжает наша собеседница. — Он всем помогал, ни у кого не было и мысли, что кого-то кинет. Мой муж никогда не думал, что с друзей надо брать расписку.

Кинул крупных людей, его ищут все

Но «Леха Добро», судя по всему, приятелей кинул. Потерпевшие встретились во дворе его дома. Как выяснилось на месте, у кого-то он брал деньги под проценты, кому-то выписывал «левые» договора, кто-то даже специально для друга брал кредиты.

— Его жена и родители не говорят, где он. Если задаешь супруге вопросы, она сразу пишет заявы, что ей угрожают, — объясняет Ольга. — В тот раз, когда мы все собрались, супруга Алексея выходила поговорить со всеми. Он в этот момент, думаю, был дома.

Сейчас МВД официально объявило Алексея Поспелова в федеральный розыск. Дома его уже нет — силовики там смотрели. Найдены какие-то печати и документы, но в подробности правоохранители не вдаются.

— Он где-то прячется. Кто-то говорит, что в Казахстан уехал, кто-то — в Оренбург. Он крупных людей покидал, там и ФСБ, и другие, поэтому ищут его все, — отмечает Ольга.

Всех, кто знает, где находится парень, просят помочь Фото: Из личного архива

Всех, кто знает, где находится парень, просят помочьФото: Из личного архива

Куда Поспелов дел такую крупную сумму — непонятно. Пострадавшие только строят предположения:

— Это обычная пирамида — у одних берешь, другим отдаешь проценты. Также вскрыли его переписки — играл в казино ночами, но, думаю, он не так много там потратил. Никто не знает, где деньги. Видимо, зарыл где-то, так как квартира в ипотеке, его машины — все не на него.

«Брат, отдам через день!»

Никто не мог предположить, что «Леха Добро» так поступит. Ольга и ее муж после сделки с ним столкнулись с серьезными финансовыми трудностями:

— Мы второй месяц спим в поту, так как отдали ему последние деньги. Он молил: «Брат, отдам через день!». И все — ни денег, ни его.

На бывшей работе - в банке - Алексей сначала занимался пластиковыми картами, а потом стал специалистом по страхованию. У него есть жена и двое детей — девочка, которая ходит в садик, и ее старший брат.

Сейчас на Поспелова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». К правоохранителям обратились не все потерпевшие, но общая сумма ущерба все равно выглядит внушительно.

— Дело возбуждено по факту мошеннических действий горожанина в отношении 20 физических лиц. Юридических лиц среди потерпевших нет. Стоимость причиненного гражданам ущерба в настоящее время оценивается в сумму свыше 40 миллионов рублей, — сообщили «Комсомолке» в прокуратуре Самарской области.

Расследование дела продолжается. Всех, кто что-либо знает местонахождении Алексея Поспелова, просят обращаться по телефонам: 8 927 777 28 79, 8 (846) 279 24 06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Мы отдали ему последние деньги и спим в поту»: самарец занял у своих друзей десятки миллионов рублей и исчез
31-летний мужчина по прозвищу «Леха Добро» объявлен в федеральный розыск, на него возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере
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