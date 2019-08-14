«Атлетик» — «Барселона» 16 августа 2019 года: прогноз на матч 1-го тура испанской Ла Лиги

Прогноз на матч «Атлетик» — «Барселона» 16 августа 2019 года на «Сан-Мамес» — 1-3.

В ближайшую пятницу, 16 августа, стартует новый сезон испанской Примеры. На стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао местный «Атлетик» принимает чемпиона страны — «Барселону».

Каталонцы — явный фаворит встречи, даже не смотря на фактор гостевого поля и возможное отсутствие Лионеля Месси на поле. Лео получил небольшую травму и вряд ли Вальверде захочет им рисковать. Впрочем, выбор у бывшего наставника «Атлетика» и так хороший.

С первых минут наверняка появится новичок сине-гранатовых Антуан Гризманн, неплохо на предсезонном этапе себя показали Луис Суарес и Усман Дембеле. Стоит ждать болельщикам «Барсы» и Френки Де Йонга — еще одного звездного дебютанта блаугранас. Результаты на подготовительной стадии у клуба были неплохие — очень интересно посмотреть, как он начнут защиту титула.

«Атлетик» с 28 июля по 7 августа провел пять товарищеских матчей. Проиграли они только «Расингу» из Сантандера, но судить по таким играм нельзя. Баски не делали покупок, лишь перевели несколько молодых футболистов из второй команды в первую. В то же время у них есть потери — из Бильбао уехали Микел Рико, Сабин Мерино, Андер Итурраспе и Алекс Ремиро.

Тем не менее, «Атлетик» не самый удобный соперник для «Барселоны». В прошлом сезоне они оба раз сыграли вничью. Учитывая, что в пятницу будет сыгран первый матч чемпионата, коллективы только набирают форму, ожидать можно всего.

Букмекеры ставят на «Барсу». Коэффициент на их победу — 1,69. На ничью — 4,05. На хозяев — 5,35.

Вполне вероятно, что красно-белые со стартового свистка уйдут в оборону и будут искать шанса на контратаках. Учитывая силу «Барселоны», думается, что они все-таки взломают оборону соперника. Может быть, даже несколько раз.

Игра начнется в 22-00 по московскому времени. За прямой трансляцией встречи можно будет проследить на нашем сайте. Игру также покажут на «Матч ТВ».