«Я почувствовала себя крутым брокером»: жительница Тольятти искала работу, но лишилась 1500 долларов

«Денег не было, работы тоже, но я пошла за кредитом»

Наталья Санкеева из Тольятти два года назад искала работу, но в итоге потеряла 1500$ и влезла в кредиты. Теперь женщина ищет пострадавших от деятельности компании HILLFORT INVEST, чтобы вместе добиться возврата денег.

- В 2017 году я разместила резюме на популярном сайте для поиска работы. Мне сразу же пришел отклик от группы компании INVEST. Предложили вакансию менеджера по продажам. Я прошла собеседование, узнала, что они занимаются торгами на бирже. Обучиться этому предложили и мне, чтобы я понимала, что буду продавать. Подумала, что это здорово, совместить приятное с полезным: научится новому и устроится на работу с окладом в 30 тыс, - рассказывает Наталья.

Вход в личный кабинет

Девушка посвятила обучению месяц. На это время ей открыли «демо счет» с виртуальными деньгами. Первые успехи радовали: "виртуальные" суммы на счету росли.

- Потом мне сказали, что трудоустроить смогут только после того, как я открою свой реальный счет. Якобы, чтобы я могла помогать людям торговать на бирже, давать свои рекомендации. Но минимальная сумма для открытия - 1000$. Все было так радужно, сумма на счету росла. Я поверила в себя. Денег у меня не было, работы тоже, но я верила во все это и пошла в банк, оформила кредит, - вспоминает женщина.

Обойдусь без квитанции!

Деньги для открытия счета - 57 тысяч рублей - Наталья передала «наличкой». Она настолько поверила «брокерам», что даже не вспомнила о необходимости спросить квитанции или чек.

- Переводить деньги через сайт меня отговорили сотрудники офиса. Они сказали, что это долго, да и комиссию возьмут. Так что все, кто приходил в наш офис, просто передавали деньги сотрудникам компании, - делится Наталья.

Две месяца деньги Наталии якобы крутились на бирже. Девушка активно “торговала”. Прибыль росла. В итоге 1000$ превратились в 10 000$.

- Увидев эти цифры, я забыла, что изначально пришла устраиваться на должность менеджера по продажам. Мои успехи показывали тем, что пришел в офис впервые. После одной такой «демонстрации» весь мой счет «слился» буквально за 20 минут. Как будто все мои акции, золото вмиг подешевели, и весь мой депозит в 10 000$ ушёл, - грустно констатирует женщина. - Сейчас я понимаю, что это все просто цифры на сайте. Скорее всего, ни на какой бирже мы не торговали, а это был просто красиво написанный сайт.

«Хотела взять еще кредит»

Дважды в неделю - вторник, четверг - все «брокеры» собирались в офисе. Слушали о новостях с биржи и обучали новичков. Девушка слепо верила цифрам в личном кабинете и радовалась, что наконец-то сможет выплатить кредит. А когда все исчезло, была мягко говоря в шоке. Но оказалось, что Наталья не одна такая. Позже выяснилось, что у каждого, кто открыл счет, прибыль вырастала, а потом за пару дней все таяло.

- Ты понимаешь, что мог получить 10000$, но из-за нестабильности на рынке ценных бумаг не получил. На этой волне хотелось пойти в банк и взять еще один кредит. К счастью, его мне не одобрили, - признается пострадавшая.

Наталья ни разу не вывела со счета ни копейки. Лишь один раз выклянчила 300 $. Эти деньги были необходимы для минимальной оплаты по кредиту.

- Я и в техподдержку писала и просто обращалась за помощью, но вывести деньги с сайта не могла. У них все время были какие-то проблемы, технические работы. Но эти деньги мне были нужны: работы не было, а кредит платить надо. Я каждый день звонила руководителю нашего офиса. В итоге он дал мне 300$ из денег, которые принесла одна из новеньких женщин, а я перевела их на его счет в программе. Это единственное, что мне удалось получить, - сетует обманутая брокер.

Как было написано на ныне заблокированном сайте компании, Hillfort своим брокерам не предлагала известные во всем мире терминалы MT4 и MT5. Аккаунт «брокеров»был подключен к «уникальному ПО под названием UTIP». Программу для “торговли” нельзя было открыть в браузере, торговать можно было только, скачав клиент на ПК или установив мобильное приложение.

Пока пострадавших семь

Потеряв деньги на счету, девушка устроилась на работу и с зарплаты несколько раз пополняла свой счет, мечтая вернуть потраченные средства.

- В общей сложности я вложила 1 500$, поняла, что это не мое, удалила приложение и выплачивала кредиты. В марте я увидела видео облавы на один из офисов. Название было другое, но люди на видео были те же, что работали со мной, - уверяет Наталья.

Все получили обманщики?

Оказалось, компания часто меняла название «Поволжский центр бизнес управления», «ООО Константа», «Группа компаний ИНСАЙД», «ГРУППА КОМПАНИЙ ПАРТНЕР». Весной активисты обратились за помощью в полицию, взяли штурмом офис и смогли вернуть свои деньги. Видео этого штурма и увидела Наталья в социальных сетях

- Меня в числе активистов тогда не было. Я винила себя, считала неудачным «брокером», но после этого репортажа поняла, что это все было мошенничеством. И теперь мы ищем других пострадавших от деятельности этих ребят и будем добиваться возврата своих денег вместе, - обращается к жителям Самарской области Наталья.

Наталья и другие пострадавшие уже сделали первые шаги к возврату своих денег. Обратились к руководителю общественной организации «Крепость» Елене Машковой, написали заявление в полицию, вместе наведались в офис на улице Юбилейной в Тольятти. Наталия узнала в сотрудниках офиса все тех же «коллег», что обучали ее. Увидела несколько молодых девушек, которых также как и ее в 2017 году пригласили якобы на собеседование.

- Появилось несколько наглых новичков. Они похожи на детей, в которых кто-то вселил уверенность в безнаказанности, - рассказывает Наталья. – Ладно, я - молодая, но есть среди пострадавших женщина, ей 63 года. С легкой подачи этих людей она взяла кредиты на общую сумму 1,2 миллиона. Они уговаривали ее продать квартиру. Так уговаривали, что она плакала. К счастью, квартиру не продала. Жилье у нее осталось, а вот денег на еду нет. Вся пенсия уходит на оплату кредита.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/724876" frameborder="0"></iframe> Визит активистов в офис.

Сейчас в инициативной группе 7 человек, но девушка уверена, что пострадавших больше, однако пока не все поняли, что все это было «понарошку» и кое-кто просто обобрал их до нитки. Активистка предполагает, что ни на какой бирже они не торговали. А «демо счета» ничем не отличались от «обычных». Все это было просто продуманной системой для отбора денег.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Руководитель общественной организации «Крепость» Елена Машкова:

- Сейчас нам удалось добиться того, что полиция опечатала офис этой компании, но пока по этому делу никто не арестован. Впереди кропотливая работа. Этим занимается тольяттинский отдел полиции №21. Пострадавшим необходимо написать заявление в полицию и присоединиться к инициативной группе. Сделать это можно, позвонив мне 8(960)843-08-45 и добавившись в группу.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА:

Дмитрий Иванов, частный юрист

- Это известная схема. Ее активно практикуют примерно с 2000 года. Если сотрудники этой компании не пойдут навстречу пострадавшим, вернуть деньги будет не просто. Особенно если нет документов, подтверждающих передачу денег и нет свидетелей. В рамках гражданского процесса возместить ущерб точно не получится. Но шанс есть. Если полиция возбудит уголовное дел, пострадавшие могут получить свое назад. Надеяться на возмещение ущерба можно будет в размере той сумме, какую пострадавшие смогут доказать. Для этого нужны свидетельские показания. Сейчас пострадавшим необходимо написать заявление в полицию. Есть вероятность, что полиция может отказать и не согласиться с тем, что это мошенничество. Ведь сотрудники компании уверяя, что торговля на бирже все-таки была. Пострадавшим придется доказать, что фактически продажа и покупка ценностей не осуществлялась, деньги никуда не поступали, а это был лишь сайт или программа, в которой отражались цифры. На этом пострадавшие должны сделать акцент. Я предполагаю, что в этом случаи так и было. Помните, чтобы торговать на бирже, нужно иметь соответствующее разрешение. Скорее всего в этом случаи такого разрешения не было.

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