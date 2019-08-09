Тепло в словах и движениях: в Самаре создали необычный перфоманс

Что такое тепло? Огонь, жар от батареи, пуховое одеяло или объятия близкого человека? Ответ на этот вопрос решили найти участники молодежного образовательного форума "iВолга" вместе с главным поставщиком тепла в дома самарцев компанией "Т Плюс".

Все началось со скульптуры. К завершению форума на Мастрюковских озерах появился главный символ тепла - скульптура "Кошка - хвост трубой". Оранжевая кошка из металла на постаменте из новых труб играет с клубком из старых коммуникаций. Так увидели тепло дизайнер и архитектор Ирина Шарова со своей командой и компанией "Т Плюс".

По словам руководителя смены Сергея Кривчикова, творческих процесс кипел, и вариантов было немало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/725108" frameborder="0"></iframe> В Самаре создали необычный перфоманс.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Мы придумывали взаимодействие вместе с компанией "Т Плюс" о том, как вовлечь участников форума в практический процесс создания арт-объекта. Мы стали рассуждать о том, что такое тепло, как с ним работать, из чего живет город, как звучат трубы и перебрали вариантов. В итоге мы пришли к выводу, что неким таким уже устоявшимся символом домашнего тепла, уюта, комфорта является конечно же кошка, - рассказал Кривчиков.

К скульпторам присоединились почти 150 участников смены "Культурный бум".

- Я просто проходил мимо когда ребята таскали трубы и решил помочь. А потом узнал, что помощь нужна и в покраске скульптуры. А почему бы нет? Начали красить и предлагать различные идеи по тому как назовут эту прекрасную кису, - рассказал участник форума "iВолга" из Пензы Артем Жемуляев.

Неофициально кошку назвали Апельсинкой, и сразу сделали символом форума. Когда "Кошка - хвост трубой" была завершена и приобрела свой ярки цвет, участники форума решили, что ее надо окружить теплом через словам и движения. Так появился перфоманс "Тепло".

Название было выложено на земле из кусочков старых труб. В день открытия скульптуры рядом с ними участники форума читали стихи о тепле и даже попробовали его станцевать, используя в качестве реквизита все те же старые теплосети.

Участники форума и компания "Т Плюс" пришли к тому, что тепло бывает абсолютно разным, главное, что оно всегда греет. И по реакции зрителей, тепло от дружного создание "Кошки" и невероятного перфоманса дотянулось до каждого.