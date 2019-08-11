«Локомотив» разгромил «Урал» 4:0 в пятом туре РПЛ

Стоит признать, «Локомотив» победил по делу. Он был острее, был злее и быстрее. И уже после первого тайма должен был вести не 2:0, а 4:0 или даже 5:0. Если бы не вратарь Ярослав Годзюр, не самоотверженность защиты «Урала», которая действовала скорее на инстинктах, и не фортуна, которая раз за разом мешала забивать то Рифату Жемалетдинову, то Федору Смолову. Первый не смог переиграть Годзюра один в один, второй не забил с метра (здесь, опять же, постарался вратарь гостей, который вытащил мяч сумасшедшим сейвом).

«Урал» развалился после второго гола. Первым ворота гостей поразил Федор Смолов. После того, как, казалось, «шмели» отбились, атака снова увязла в штрафной гостей и форвард «железнодорожников» смог протолкнуть мяч в ворота Годзюра.

После гола «Локомотив» начал играть в привычный футбол – отдал мяч «Уралу» и ушел в глухую оборону, довольствуясь резкими контратаками. «Шмели», естественно, бросились отыгрываться. Геройский мундир поочередно примеряли на себя то Бикфалви, то Августиняк. Но ни тот, ни другой забить так и не сумели. Зато забил Жемалетдинов. Рифат откликнулся на длинную передачу чуть ли не с центра поля и убежал от защиты «шмелей». Хлесткий выстрел низом получился на загляденье и совсем сломал уральцев.

Крыховяк (с мячом) – автор одного из самых красивых голов тура. Фото: ФК «Локомотив».

После этого «Локомотив» стал делать все, что хотел. Миранчуки куражились в штрафной гостей, Жемалетдинов бодался с фортуной, Крыховяк и Смолов били по воротам с метра. Как подопечные Юрия Семина не забили еще – просто удивительно.

Игра чуть подуспокоилась во втором тайме. «Локомотив» играл по счету, вальяжно огрызаясь время от времени. А вот у «Урала» случались вспышки гнева. И тогда болельщикам «железнодорожников» становилось тревожно. Не то чтобы очень – фора в два мяча как-никак, – но сердце ёкало. То Бикфалви чуть не вышел один на один с Гильерме, то Ильин пробил выше ворот с двух метров, то Августиняк каким-то чудом не забил головой с метра, когда вокруг не было никого. Фортуна в этот день была явно обижена на форвардов. Как «Локомотива», так и «Урала».

Если после первого тайма можно было сказать, что «Локомотив» должен был вести 4:0, то во втором тайме складывалось ощущение, что гости вот-вот сравняют. Но у фортуны на этот счет опять было свое мнение. Она, видимо, решила вернуть должок «железнодорожникам». Сначала гол-красавец издалека положил Крыховяк, а потом - спустя несколько минут - Алексей Миранчук обыграл почти всю защиту «Урала» и пробил точно в дальний угол ворот Годзюра. Вратарь мог спасти свою команду, но дотянулся до мяча только кончиками пальцев. 4:0 – «Локомотив» довел счет в матче до неприличного.

Следующий матч «железнодорожники» сыграют с «Динамо». Фото: ФК «Локомотив».

«Урал» продолжил атаковать. И команда Парфенова наиграла хотя бы на гол престижа, но забить его не смогла. «Локомотив» набрал такие нужные 3 очка, догнал в турнирной таблице «Краснодар» (команды теперь делят с ЦСКА 2-4 места) и не дал «Зениту» оторваться еще сильнее. А вот «Урал» пока в турнирной таблице 8-ой.

Следующий матч «железнодорожники» проведут на выезде против «Динамо», а «Урал» примет дома «Крылья Советов».