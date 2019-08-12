2019-08-12T10:52:59+03:00
Общество

«Побольше бы таких парней!»: молодой самарец обезвредил опасного грабителя, напавшего на женщину в подъезде

26-летний Александр Поляков помогает людям не в первый раз, однажды он уже спас девушку от вооруженного преступника
Михаил ГОРЮНОВ
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Татьяна благодарна своему нежданному помощникуТатьяна благодарна своему нежданному помощникуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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— Бесстрашный, смелый человек, не побоялся за свою жизнь, защитил, молодец. Побольше бы таких парней! — 45-летняя Татьяна из Самары не скупится на комплименты в адрес 26-летнего Александра Полякова. На днях молодой человек вернул женщине сумку, которую отобрал у нее преступник, а заодно поймал ее обидчика.

Преступник пытался сбежать через арку, но его догнал неравнодушный житель Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Преступник пытался сбежать через арку, но его догнал неравнодушный жительФото: ГУ МВД России по Самарской области

Все произошло вечером 4 августа в Кировском районе города. Татьяна возвращалась домой с работы, вошла в подъезд и стала жертвой злодея.

— У домофона я повернулся, какой-то мужчина прошел вперед, смотря на окна. Я подумала, может он хочет в окно постучаться, позвать кого-то или что-то еще. Открыла дверь и зашла, — вспоминает пострадавшая.

Незнакомец вошел в дверь следом за самарчанкой. Он нанес ей несколько ударов по лицу, вырвал из рук сумку и скрылся. Опешившая Татьяна выбежала на улицу и начала звать на помощь, указывая на убегающего грабителя. Крики услышал находившийся во дворе Александр Поляков, который без промедления начал преследование.

— По дороге молодой пацан попался, я спросил его — кто, что, куда побежал? Он показал, что мужчина с сумкой женской побежал в эту сторону. Я побежал за ним, — рассказывает парень.

Погоня длилась недолго. Александр догнал налетчика, скрутил его и удерживал до тех пор, пока к месту событий не подоспели сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

Задержанного проверяют на причастность к другим преступлениям Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Задержанного проверяют на причастность к другим преступлениямФото: ГУ МВД России по Самарской области

Страха никакого не было. Я не думал, просто побежал за ним и все, — говорит герой, — на месте той женщины могла быть мама моя, еще кто-нибудь. В такой ситуации мог оказаться любой человек.

Как оказалось, Поляков уже не первый раз помогает людям. Несколько лет назад он спас от вооруженного преступника девушку у банкомата.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, похищенные вещи правоохранители отдали потерпевшей. Задержанным же оказался 32-летний житель Кинельского района, ранее уже судимый за незаконный оборот наркотиков и кражи. Сейчас на него возбудили уголовное дело по факту грабежа. Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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