Учительница и летчик уехали в глухое село в Самарской области и открыли «музей шерсти»

От Самары до села Спасское Сергиевского района полтора часа езды по трассе, проселочной дороге. Широкие улицы, деревянные и кирпичные домики. Тишина и покой. Виктор и Татьяна Скляр приехали сюда семь лет назад. Виктор - военный летчик по образованию, сейчас уже давно пенсионер. Сердце не выдержало нагрузок городской жизни, в 51 год он перенес инфаркт и всерьез задумывался уехать из большого города в родное село. Татьяна долгое время боролась со страшной болезнью раком кишечника, перенесла несколько операций, химиотерапию. Тоже мечтала о тихой спокойной жизни: «Хоть год, сколько, бог даст, проживем так, как мечтали».

Супруги жили в селе и занимались любимым делом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Музей» из руин

- Поедем в сельский клуб, там у нас музей! - приглашает Виктор.

Рядом с сельской школой стоит кирпичное здание. Зал и две комнаты, одна из них и есть музей «Валеные чудеса».

- Тут семь лет назад было неуютно, клуб давно требовал косметического ремонта. Мы попросили денег на ремонт в администрации района, но выделили нам четыре тысячи рублей и две банки краски. Больше не было. Мы не стали горевать, собрали актив села - и работа закипела. Заштукатурили все стены, покрасили, побелили. Татьяна сшила шторы, - гордится супругой «директор» музея.

Главный экспонат в музее - валенки. Супруги сами решили мастерить их, когда увидели у друзей цветную пару.

- Пришли мы к друзьям в гости, а у них домашние валеночки красивые, мягкие. Стало интересно, как сделать такие, узнали адрес валяльщицы Ирины Ворониной. У меня тогда ни гроша в кармане не было, заняли денег и поехали к ней на мастер-класс в Тольятти. Первую нашу пару - полувалки - продали. Так появились деньги на следующий мастер-класс, - вспоминает Виктор.

Сейчас в коллекции семьи Скляр десятки пар: от огромного 76-го размера до самого маленького, высотой всего 1 сантиметр.

Главный экспонат в музее - валенки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот валенки-шептуны. Когда-то в народе было поверье, что нужно рано утром, до восхода солнца, повесить валеночки-шептуны над дверью в квартиру или дом. В один валеночек положить монетку, а в другой - зернышко. После этого каждый из домочадцев может нашептать им свои самые сокровенные желания, и они обязательно сбудутся.

Супруги сами решили мастерить валенки, когда увидели у друзей цветную пару.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом нежарко, зимой нехолодно

Есть в музее и шапки из войлока. Аутентичные «Валенки и «Грешневик», современные мужские и женские шляпки.

- Хочешь пить - налей воды в шапку. Выпил - надевай скорее на голову. Летом влага испаряется, и валяная шапка работает как кондиционер. А зимой надевай - не замерзнешь, - рассказывает Виктор. - Влага не испаряется. Здесь температура головы греет влагу, а влага греет голову. Зимой такая шапка как сауна. А один мой друг в спальном мешке из войлока, который мы ему смастерили, спал в сугробе в минус 25 - 27 и не замерз.

В январе 2014 года Татьяне и Виктору заказали две с половиной тысячи пар сувенирных валеночек к Олимпиаде в Сочи.

Есть в музее и шапки из войлока.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Времени дали - месяц. Мы пригласили в помощь 27 валяльщиц со всей области. Работа закипела. Успели!

Есть на витринах валенки на липучках, на шнуровке. На одном Татьяна и Виктор набили голову медведя.

Татьяна проводит экскурсию, рассказывает:

- Шерсть обладает согревающими свойствами, полезна для печени и почек, помогает от усталости. Шерсть сохраняет первичную структуру домашних животных, она положительно воздействует на энергетику человека и даже усиливает ее. Чем толще и грубее шерстяная ткань, тем больший запас энергии она имеет.

Рядом с сельской школой стоит кирпичное здание. Зал и две комнаты, одна из них и есть музей «Валеные чудеса».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Замечательные игрушки для кукольного театра.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свадебное платье и «Иа Великолепный»

Скляры говорят, что шерсть - как пластилин. Смастерить из нее можно все что угодно. В музее можно увидеть свалянные из шерсти часы, люстру, торшеры, подушки, коврики и даже зонтик.

Есть здесь и разнообразная одежда из войлока: платья, жилеты, джемпера, пальто, куртки. Один раз супруги даже купальник сваляли.

А какие замечательные игрушки для кукольного театра!

Вот, например, чудный ослик «Иа Великолепный». Игрушку Виктор надевает на руку и веселит ребятишек. На игрушке нет ни одного шва. Ослик получился модный - с золотыми дредами.

Самый красивый и ценный экспонат коллекции - свадебное платье. Такой заказ Татьяна и Виктор получили впервые.

- У нас времени было мало. Виктор валял платье и вдруг понял, что поторопился - на боку от шерсти отошла ткань. Но было уже поздно - вздулся большой пузырь. Я уже хотел бросить все и новое платье начать делать, но придумали, на месте пузыря вышили бисером красивейшую розу. Получилось даже лучше, чем планировали, - на платье серебряная роза! - хвастается Виктор.

Есть у умельцев и вот такие валенки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А еще супруги войлоком «рисуют». Раскладывают шерсть, накрывают картинку стеклом. В рамку ставят - и готово.

В конце декабря Татьяна и Виктор уезжают в Саратов. Участвуют в благотворительной ярмарке «Варежка подарков». Денежные сборы идут в помощь детям инвалидам-колясочникам.

Супруги жили в селе и занимались любимым делом. «Так мы с Витей избавились от недугов», - говорит Татьяна. - «Да и планов на жизнь построили еще лет на 50».