«Ростов» — «Крылья Советов» 12 августа 2019 года: прогноз на матч 5-го тура РПЛ

Прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов» 12 августа 2019 года на «Ростов-Арене» — 1-1.

12 августа «Ростов» на своем стадионе в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу принимает самарские «Крылья Советов». Хозяева фаворит встречи, но нельзя исключать, что будут сюрпризы.

Желто-синие здорово начали. За первые 4 встречи они в каждой из них забили не меньше двух мячей, два раза победили и еще столько же сыграли вничью. Итог — заслуженное третье место в турнирной таблице. У Валерия Карпина неплохой состав, отлично себя показывают на старте Премьер-лиги Еременко и Шомуродов. Ионов, Сигурдарсон, Попов — от каждого из этих футболистов может исходить опасность.

«Крылья» на 13 строчке. У них после победы над ЦСКА в дебюте сезона одни поражения. Выделяется пока только Александр Соболев — на сегодня лучшей снайпер чемпионата с 4 голами в активе. Не сказать, что команда играет плохо, но с везением у нее точно проблемы. Не очень надежна выглядит защита. да, оборону укрепили Никитой Черновым, но по-прежнему травмирован Тарас Бурлак. Большего болельщики ждут и от Александра Гацкана. Легенда «Ростова» обещает, что матч против будет играть против бывшего клуба с полной самоотдачей и настроен на победу.

«КС» не отдают предпочтение в предстоящем поединке, но они могут надеяться на хороший результат. В прошлом году самарцы дважды обыграли «Ростов» со счетом 1-0. В гостях красивым дальним ударом, к слову, отметился Александр Соболев. Тогда волжан тренировал еще Андрей Тихонов.

Тем не менее, букмекеры отдают предпочтение ростовчанам. На их победу коэффициент — 1,66. На ничью — 3,76. На «Крылья Советов» — 5,5.

Как все закончится на самом деле, станет ясно в ближайший понедельник 12 августа. Главный судья матча — Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. На игре будет использована система ВАР. Стартовый свисток прозвучит в 21-00 по самарскому времени.