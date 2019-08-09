«Зачем мне идеальная попа, если я не фитнес-тренер?»: на что лучше тратить время и деньги современным девушкам

Раньше я очень много времени тратила на «апгрейд» своей внешности. Каждую неделю-две, если у меня был долгожданный выходной, я тратила его на уход за собой. Надо же привести в порядок ноготки и бровки. Тренировалась я 3-4 раза в неделю. Люто корила себя за съеденный бургер и утром бежала отрабатывать это в зал.

Я считала, что женщина обязана быть ухоженной, красивой и спортивной. Иначе никак. В своей внешности я все время выискивала недостатки - то грудь маловата, то губы тонковаты, то нос большеват. Я не сразу смогла принять свою внешность, мне пришлось прорабатывать этот момент со специалистом.

Но в один прекрасный момент в моей голове щелкнуло - я так много трачу времени на свою внешность, а что будет со мной лет через 30? Как я буду жить без «фасада», в который я инвестирую все время и деньги? Что будет со мной и какой буду я, когда моя оболочка испортится и устареет?

Нахрена мне эта идеальная попа, если я не фитнес-тренер и не торгую программами похудения? Зачем мне идеальная внешность, если я не работница эскорт-агентства и не езжу в Дубай к шейхам? Осознав все это четко, я стала больше тратить на свое развитие - изучение языков, путешествия и прокачку блога. Четыре часа, потраченные на высиживании в маникюрном кресле, я стала тратить на реально полезные вещи.

У нас в России культ женской ухоженности. К мастерам маникюра и ресниц очередь за 2 недели. Девушки готовы сэкономить на еде, но купить шмотку получше или «сделать ноготочки». Сколько вы знаете женщин, которые вкладывают в мозги? Которые учат языки и инвестируют в бизнес? И сколько вы знаете тех, кто инвестирует во внешность и одежду?

Я больше не хочу идти по пути инвестиций во внешность. Через 30 лет я вижу себя харизматичной, интересной и умной старушкой, которая травит байки, рассказывает о путешествиях и имеет отложенные на старость средства.

А какой вы видите себя лет через 30? Во что готовы инвестировать: во внешность и одежду? Или в мозги и будущее?

Блог Екатерины - instagram.com/katerina_tarantino.