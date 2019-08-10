Кот нагадил в тапки? Виноват хозяин: зоопсихолог рассказал, как сделать милашку из вредного животного

- Как у нас привыкли решать проблемы с животными? Кошка агрессивная – давайте дадим таблеточку. Или стерилизуем. Или запрем ее в клетке, потому что у нее бешенство. Хотя симптомов бешенства нет. Зачем мучить животное? Может ему просто внимания не хватает? Для этого и есть мы – зоопсихологи. Любое поведение можно скорректировать, - уверен специалист Мирослав Волков.

По просьбе «Комсомолки» он разобрал типичные проблемы и дал простые советы, как воспитать послушную добрую собаку и усмирить кота-драчуна.

Главное, найти с котом общий языкФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трусит? Слишком оберегали

- У животных, все как у людей. На поведенческую реакцию животных влияют два момента: генетическая предрасположенность и внешний опыт, который они получили. У нас есть давний конфликт с ветеринарным сообществом. Комплексные прививки делают собакам не раньше, чем 4-5 месяцев. До этого момента ветеринары просят подержать питомца дома, чтобы инфекцию не подхватил. Но дело в том, что у щенка в 2-3 месяца «социальное окно». В это время животное получает самый большой жизненный опыт. Оно обучается общаться с птичками, детьми людьми, привыкает к шумам, игрушкам. Животное учится бороться и реагировать правильно. Что бывает, когда щенок сидит дома? Приводят ко мне собаку и спрашивают, почему она боится всего. Конечно, надо беречься от заразы , но выгуливайте своих собак. От чихуахуа и йоркширского терьера до кавказской овчарки.

Что делать, если пес стал пугливым? Постепенно приучайте к новому опыту. Каждый день добавляйте новое для него, но нормальное для собак его возраста.

И кошка с собакой могут подружиться

Лает на мужчин? Проблема в семье

- Иногда мне приходится быть и психологом для хозяев животных. Семейная обстановка очень влияет на поведение животных. Если ребенок плохо относится к отчиму, то собака может негативно относиться ко всем мужчинам в доме. В таких случаях нужно сначала разобраться в отношениях людей, потом заводить и воспитывать животных.

Многие думают, что зоопсихология – это шарлатанство, но нет. Часто мы спасаем животных от усыпления. Проблемы в поведении питомцев затрагивает уровень комфорта животных. Для меня нормально, что собака спит на кровати, а для вас нет. Для кого-то приемлемо, что собака лает на прохожих, но для кого это недопустимо.

Собака часто начинает грызть мебель. Хозяевам жаль имущество и потраченных денег. Возможно у собаки проблемы с пищеварением, а может, ей просто скучно, и она хочет привлечь ваше внимание.

Животное очень чутко реагирует на проблемы в семье

Дерется? Избыток энергии

- Сейчас мода на диких кошек. Приходят на консультации с манулами, пумами и даже приводили сервалов. Мой любимый пациент – сервал Гарпастум. Это довольно интересный котик, он много чего вытворял. Проблема в том, что его не совсем вовремя стали приучать к людям. При этом таких кошек мотивировать едой не получится. Я советую играть с нимчтобы он тратил свою энергию на игру, а не на агрессию.

Технически диких животных можно держать дома, если все их потребности реализовывать. Но как специалист скажу: лучше этого не делать. Лучше возьмите животное из приюта. Есть много монопородных приютов, где породистых животных отдают бесплатно. Купить друга нельзя, только найти.

Некоторые животные очень хорошо чувствуют себя на улице

Бродячий пес непредсказуем

- Не стоит умиляться брошенному щенку на улице и тащить его к себе. Есть животные, которым не нужно общество человека. Часто зоозащитники забирают с улицы кошек и собак, которым там хорошо. Они знают правила игры и прекрасно себя чувствуют. Улица – их дом, они разбираются в нем, ловят мышей. А потом их запирают в четыре стены.

Если вы встретили бродячего пса, но боитесь брать к себе, лучше этого не делать. Если видите животное, которому нужна помощь, передайте его профессиональным ветеринарам. Они знают, как работать с такими животными.

ВАЖНО!

Ценные советы для здоровых отношений с питомцами

- Кошки живут в трёх измерениях, расширьте пространство по вертикали. В этом помогут «деревья» с площадками и домиками.

- Вашим питомцам требуются не только физические нагрузки в виде активных игр и прогулок, но и умственные тренировки. Используйте элементарную дрессировку и игрушки-головоломки для животных.

- Крысы – уникальные животные. Если кошка выросла вместе с крысой, то эта парочка могут стать лучшими друзьями. Однако их все же не стоит оставлять одних наедине.

- Если две кошки постоянно дерутся друг с другом, драку можно разнять, просто побрызгав на них водой с соком лимона из водяного пистолета. Однако это не избавит вас от проблем в дальнейшем.