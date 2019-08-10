«Жигулевская вишня – 2019»: самые яркие моменты фестиваля
В селе Ширяево прошел ХIII фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня». Как и всегда он собрал на своих площадках огромное количество количество участников и гостей. В программе фестиваля были конкурс пирогов от любителей и профессионалов, с последующей дегустацией, конкурс «вишневого костюма».
Вишневые костюмы удивляли своей необычностью.Фото: Яков КНЯЗЕВ
Работала и ярмарочная площадка с продажей сувенирной и ремесленной продукции.
На фестивале прошел праздник костюмовФото: Яков КНЯЗЕВ
Для детей были организованы конкурс и построены аттракционы.
Весело было и детямФото: Яков КНЯЗЕВ
В центре внимания юных гостей фестиваля оказалась карусель.
Для юных гостей работали аттракционыФото: Яков КНЯЗЕВ
Самая большая очередь выстроилась у шатра, в котором был «Царь-пирог». В этом году его длина составила 11 метром. Его могли попробовать все желающие. Пирог выпекает из года в год Жигулёвский хлебозавод.
Угощение нарезали на небольшие кусочки, чтобы досталось всем.
Накормили всехФото: Яков КНЯЗЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU