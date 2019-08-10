2019-08-10T19:16:46+03:00
Звезды

«Жигулевская вишня – 2019»: самые яркие моменты фестиваля

Смотри, как это было, ищите на фото себя и друзей
Евгения ВАСИНА
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11-метровый пирог разлетелся за считанные минуты11-метровый пирог разлетелся за считанные минутыФото: Яков КНЯЗЕВ
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В селе Ширяево прошел ХIII фестиваль народных традиций «Жигулевская вишня». Как и всегда он собрал на своих площадках огромное количество количество участников и гостей. В программе фестиваля были конкурс пирогов от любителей и профессионалов, с последующей дегустацией, конкурс «вишневого костюма».

Вишневые костюмы удивляли своей необычностью. Фото: Яков КНЯЗЕВ

Вишневые костюмы удивляли своей необычностью.Фото: Яков КНЯЗЕВ

Работала и ярмарочная площадка с продажей сувенирной и ремесленной продукции.

На фестивале прошел праздник костюмов Фото: Яков КНЯЗЕВ

На фестивале прошел праздник костюмовФото: Яков КНЯЗЕВ

Для детей были организованы конкурс и построены аттракционы.

Весело было и детям Фото: Яков КНЯЗЕВ

Весело было и детямФото: Яков КНЯЗЕВ

В центре внимания юных гостей фестиваля оказалась карусель.

Для юных гостей работали аттракционы Фото: Яков КНЯЗЕВ

Для юных гостей работали аттракционыФото: Яков КНЯЗЕВ

Самая большая очередь выстроилась у шатра, в котором был «Царь-пирог». В этом году его длина составила 11 метром. Его могли попробовать все желающие. Пирог выпекает из года в год Жигулёвский хлебозавод.

Угощение нарезали на небольшие кусочки, чтобы досталось всем.

Накормили всех Фото: Яков КНЯЗЕВ

Накормили всехФото: Яков КНЯЗЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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