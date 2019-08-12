2019-08-12T17:50:10+03:00
Экономика

Сбербанк и Intel откроют талантливым студентам Самарской области новые возможности технологий

Компании заключили соглашение о взаимном сотрудничестве в сфере науки и образования
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Компании заключили соглашение о намерениях в сфере науки и образования.Компании заключили соглашение о намерениях в сфере науки и образования.
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Сбербанк и Intel будут вместе развивать компетенции студентов ведущих вузов Самарской области в сфере работы с высокими технологиями. Компании заключили соглашение о намерениях в сфере науки и образования. Подписали документ Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис и руководитель отдела по разработке технологий искусственного интеллекта Intel в России Станислав Павлов.

Образовательный проект, который организации намерены совместно разработать и продвинуть в ведущих вузах, должен способствовать решению одной из стратегических задач развития Российской Федерации – построению цифровой экономики. Для этого чрезвычайно важно появление большого количества компетентных специалистов, обладающих всеми знаниями и представлениями о работе самых современных технологий, которые помогут приблизить их к жизни, поставить на службу обществу.

- Это соглашение мы подписали для того, чтобы помогать студентам становиться более успешными. Мы хотим, чтобы выпускники были готовы к эпохе доминирования цифровых технологий и понимали, как развивается эта сфера. Мы готовы предложить курсы, лекции, стажировкиБанк уже активно работает со студентами IT-специальностей по всей стране. В частности, в Сбербанке действует программа оплачиваемых стажировок Sberseasons, которая создает молодым ребятам отличные возможности для карьерного старта, а нам как работодателю позволяет привлекать перспективные кадры, а значит внедрять — новые подходы к ведению бизнеса, прорывные идеи и технологии, - рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

Образовательная программа будет выработана совместно с каждым вузом: эксперты планируют учитывать специфику каждого образовательного учреждения, разговаривать с местными преподавателями. Кроме того, инициативу поддерживает региональное правительство: это было озвучено на встрече с губернатором Дмитрием Азаровым.

- Образованные и талантливые люди, понимающие, как работают современные технологии, это самый дефицитный сегодня ресурс. И мы должны делать все для того, чтобы этот дефицит восполнить, - отметил Лев Хасис.

В качестве стратегического партнера не случайно выбрана компания Intel - это крупнейший игрок рынка технологий, представитель "Силиконовой долины". На чипах этой компании работают миллиарды цифровых устройств на всей планете.

- Intel уже более 20 лет работает с вузами в России. За это время в программах компании приняли участие тысячи студентов. Сбербанк – это одна из самых инновационных компаний в стране, в Москве уже даже работает офис, где посетителей встречает голограмма. Также Сбербанк обладает огромным количеством данных, работает с ними, это полностью согласуется с нашими ценностями: Intel компания датацентричная. Это наш в первую очередь стратегический партнер, с которым мы близки в плане ценностей. Когда мы развиваем технологии мы никогда не делаем это одни, мы делаем это в партнерстве, - объяснил также выбор компании Intel руководитель отдела по разработке технологий искусственного интеллекта Intel в России Станислав Павлов.

Он отметил, что, по его мнению, сегодня в вузах студентам в первую очередь не хватает практики и мнения людей, тесно работающих в той сфере, куда хотят затем прийти ребята.

- Сбербанк вместе с Intel привносит актуальность в образовательные программы вузов, мы готовы делиться своими экспертами. И уверены, что это пойдет на пользу, - отметил Станислав Павлов.

Первые мероприятия в рамках реализации соглашения пройдут уже осенью в Самарской области. В областной столице планируют провести трехдневную образовательную программу для студентов IT-специальностей региональных вузов. Среди тем выступлений: развитие искусственного интеллекта, компьютерное зрение, параллельное программирование и стратегические направления IT-развития экосистемы образования.

Из первых уст

Марина Алексеева, вице-президент, директор по исследованиям и разработкам Intel в России:

- Российское подразделение Intel вносит существенный вклад в реализацию датацентричной стратегии компании благодаря выдающейся экспертизе в таких направлениях как искусственный интеллект, компьютерное зрение, автономные автомобили, параллельные и высокопроизводительные вычисления. Опираясь на эту экспертизу, мы ведём сотрудничество с более, чем 10 российскими вузами. Наши опыт и знания помогают студентам развивать свои профессиональные навыки и получать практический опыт работы в передовой ИТ-компании через участие в Летней школе Intel (летняя оплачиваемая практика) и курсах «Дельта» от Intel.

ИСТОЧНИК KP.RU

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