Фигуристка из Самары лишилась ног, но нашла любовь и собирается на конкурс красоты

Надежда Панина встречает широкой улыбкой. Светится: «Здравствуйте! Да, готовлюсь к конкурсу! Все мысли о нем». Мы застали ее в стационаре Самарского протезно-ортопедического предприятия.

- Мечтала в финале конкурса красоты всех шокировать - встать с инвалидного кресла, но протезы не готовы. Придется удивлять чем-то другим, - не унывает Надежда. Она будет первой самарчанкой на престижном инклюзивном конкурсе "Невская красота"в Санкт-Петербурге. Волнуется. Готовится.

Через пол года, если все пройдет хорошо, Надежда встанет на протезы.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Платье цвета Волги

О конкурсе Надежда узнала случайно - прочитала в соцсетях весной. Взглянула на свое инвалидное кресло, посоветовалась с любимым супругом Денисом и решила: надо отправить заявку.

- Нужны были видеовизитка и бизнес-проект. Этот конкурс не только для красавиц, но и для умниц. Тут мозги тоже будут оценивать, - смеется женщина. - Мы живем в четырех стенах, наш мир - это интернет, мой бизнес-проект как раз и направлен на то, чтобы обучить таких, как я, свободно пользоваться интернетом. Создавать сайты, сообщества.

Заявку приняли и пригласили в Петербург.

- Мне позвонили около 23 часов и спросили: смогу ли приехать в Санкт-Петербург? Всю ночь не могла уснуть, ждала, когда результаты первого этапа конкурса опубликуют. Дождалась, я попала в десятку финалисток.

Как себя представить, управлять коляской, не отрывая взгляда от зрителей в зале, говорить складно, даже если волнуешься, - все эти секреты Надежде придется освоить до 4 сентября. Благо, друзья помогают.

- Для конкурса подготовила шесть платьев, неверное, не все успею надеть. Костюм Самарской области - самый интересный. Было задание конкурса - национальный костюм, но у нас в губернии их так много. Вот я и решила представить сборный наряд. А для вечернего показа я взяла платье напрокат. Оно синее, как вода в Волге.

Надежда будет единственной конкурсанткой с двумя ампутированными ногами. С ней поедет группа поддержки - супруг Денис и Паша-черепаха.

Надежда полюбила черепашку Пашу с первого взгляда, а он ее.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Вместе навсегда

Денис не отпускает свою Надю с того самого дня, когда их жизнь перевернулась. 17 августа 2014 года Надежда мыла окно на 8-м этаже. Входная дверь была приоткрыта из-за летней жары. Сквозняк. Потеря равновесия. Надежда успела схватиться за тюль. С ней и вылетела.

- Я упала на асфальт солдатиком, держа тюль в руках. Представляете, живешь, у тебя работа, семья, домашние дела. Ты закрываешь глаза и приходишь в себя лишь в реанимации, вся в железном каркасе и просто не узнаешь себя, - вспоминает Надежда.

За полтора года Надежда перенесла 23 операции. Сердце могло просто не выдержать столько наркозов.

- Когда я была на операционном столе, Денис ночевал в больнице. Если не было места, стелил на кафель куртку и спал на полу, - на глазах Надежды слезы. - Это я от счастья. Я так благодарна богу за Дениса. Перед очередной операцией он мне сказал: «Пойдем, обвенчаемся». А я ему в ответ: «Зачем, мне жить два понедельника». Но в храм мы зашли, а через некоторое время повенчались.

После трагедии девушка верила, что встанет на ноги

За ноги Надежда боролась, но они предательски не срастались. Пришлось даже ехать в клинику Елизарова, что находится в Кургане. Но безуспешно. Ампутация. Депрессия. Надежда признается, что без поддержки мужа не смогла бы все это пережить.

- Потом внутри что-то поменялось. Изменился и мир вокруг. Теперь я чувствую, что живу. До трагедии была не жизнь - существование. Сейчас наслаждаюсь каждым днем, живу так, как мне хочется. Делюсь своими мыслями в соцсетях, сейчас мой блог растет. Люди говорят, что я для них мотиватор. И это здорово. Если за день хотя бы раз кто-то скажется «спасибо», чувствую, что не зря живу.

Вместо фигурного катания теперь танцы на коляске.

До падения Надежда была фигуристкой, сейчас мечтает снова танцевать на льду.

- Раньше говорила: «Не умру, пока не увижу море, пирамиды и Питер». Питер я увижу уже в сентябре. Значит, и другие мечты сбудутся! Вот работу хочу найти. По образованию я бухгалтер, вдруг кому-то нужен специалист, - верит в себя Надежда.