2019-08-13T17:26:31+03:00
Общество

Фигуристка из Самары лишилась ног, но нашла любовь и собирается на конкурс красоты

Надежда оказалась в кресле после падения из окна: она мыла раму и запуталась в тюли, только так и выжила. Теперь она ведет блог и мечтает о школе для людей на протезах
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Надежда в окружению любимых мужчин: сына Виталия и мужа ДенисаНадежда в окружению любимых мужчин: сына Виталия и мужа Дениса
Изменить размер текста:

Надежда Панина встречает широкой улыбкой. Светится: «Здравствуйте! Да, готовлюсь к конкурсу! Все мысли о нем». Мы застали ее в стационаре Самарского протезно-ортопедического предприятия.

- Мечтала в финале конкурса красоты всех шокировать - встать с инвалидного кресла, но протезы не готовы. Придется удивлять чем-то другим, - не унывает Надежда. Она будет первой самарчанкой на престижном инклюзивном конкурсе "Невская красота"в Санкт-Петербурге. Волнуется. Готовится.

Через пол года, если все пройдет хорошо, Надежда встанет на протезы. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Через пол года, если все пройдет хорошо, Надежда встанет на протезы.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Платье цвета Волги

О конкурсе Надежда узнала случайно - прочитала в соцсетях весной. Взглянула на свое инвалидное кресло, посоветовалась с любимым супругом Денисом и решила: надо отправить заявку.

- Нужны были видеовизитка и бизнес-проект. Этот конкурс не только для красавиц, но и для умниц. Тут мозги тоже будут оценивать, - смеется женщина. - Мы живем в четырех стенах, наш мир - это интернет, мой бизнес-проект как раз и направлен на то, чтобы обучить таких, как я, свободно пользоваться интернетом. Создавать сайты, сообщества.

Заявку приняли и пригласили в Петербург.

- Мне позвонили около 23 часов и спросили: смогу ли приехать в Санкт-Петербург? Всю ночь не могла уснуть, ждала, когда результаты первого этапа конкурса опубликуют. Дождалась, я попала в десятку финалисток.

Как себя представить, управлять коляской, не отрывая взгляда от зрителей в зале, говорить складно, даже если волнуешься, - все эти секреты Надежде придется освоить до 4 сентября. Благо, друзья помогают.

- Для конкурса подготовила шесть платьев, неверное, не все успею надеть. Костюм Самарской области - самый интересный. Было задание конкурса - национальный костюм, но у нас в губернии их так много. Вот я и решила представить сборный наряд. А для вечернего показа я взяла платье напрокат. Оно синее, как вода в Волге.

Надежда будет единственной конкурсанткой с двумя ампутированными ногами. С ней поедет группа поддержки - супруг Денис и Паша-черепаха.

Надежда полюбила черепашку Пашу с первого взгляда, а он ее. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Надежда полюбила черепашку Пашу с первого взгляда, а он ее.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Вместе навсегда

Денис не отпускает свою Надю с того самого дня, когда их жизнь перевернулась. 17 августа 2014 года Надежда мыла окно на 8-м этаже. Входная дверь была приоткрыта из-за летней жары. Сквозняк. Потеря равновесия. Надежда успела схватиться за тюль. С ней и вылетела.

- Я упала на асфальт солдатиком, держа тюль в руках. Представляете, живешь, у тебя работа, семья, домашние дела. Ты закрываешь глаза и приходишь в себя лишь в реанимации, вся в железном каркасе и просто не узнаешь себя, - вспоминает Надежда.

За полтора года Надежда перенесла 23 операции. Сердце могло просто не выдержать столько наркозов.

- Когда я была на операционном столе, Денис ночевал в больнице. Если не было места, стелил на кафель куртку и спал на полу, - на глазах Надежды слезы. - Это я от счастья. Я так благодарна богу за Дениса. Перед очередной операцией он мне сказал: «Пойдем, обвенчаемся». А я ему в ответ: «Зачем, мне жить два понедельника». Но в храм мы зашли, а через некоторое время повенчались.

После трагедии девушка верила, что встанет на ноги

После трагедии девушка верила, что встанет на ноги

За ноги Надежда боролась, но они предательски не срастались. Пришлось даже ехать в клинику Елизарова, что находится в Кургане. Но безуспешно. Ампутация. Депрессия. Надежда признается, что без поддержки мужа не смогла бы все это пережить.

- Потом внутри что-то поменялось. Изменился и мир вокруг. Теперь я чувствую, что живу. До трагедии была не жизнь - существование. Сейчас наслаждаюсь каждым днем, живу так, как мне хочется. Делюсь своими мыслями в соцсетях, сейчас мой блог растет. Люди говорят, что я для них мотиватор. И это здорово. Если за день хотя бы раз кто-то скажется «спасибо», чувствую, что не зря живу.

Вместо фигурного катания теперь танцы на коляске.

Вместо фигурного катания теперь танцы на коляске.

До падения Надежда была фигуристкой, сейчас мечтает снова танцевать на льду.

- Раньше говорила: «Не умру, пока не увижу море, пирамиды и Питер». Питер я увижу уже в сентябре. Значит, и другие мечты сбудутся! Вот работу хочу найти. По образованию я бухгалтер, вдруг кому-то нужен специалист, - верит в себя Надежда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Зарубежный пилот — о претензиях летчиков Аэрофлота: «Они просто не работали в других компаниях, им не с чем сравнивать»
Командир воздушного судна с 25-летним стажем считает, что условия труда у российского перевозчика соответствуют самым высоким стандартам
Новости 24
А если вдруг: В Самарской области из санатория эвакуировали 134 ребенка
Все будет цивилизованнее: "Рок над Волгой" - 2020 в Самаре может провести компания NCA
"Она не упала и слава Богу!" Перевозчик рассказал о судьбе беременной женщины, ногу которой прищемил автобус
Самарского бизнесмена-музыканта Владимира Аветисяна наградили орденом Дружбы
Билайн предложил покупателям смартфоны Samsung Galaxy от 99 рублей в месяц
Детская писательница решила превратить Самарскую область в сказочную «Любовь-Землю»
В Самаре дорожного рабочего убила молния, когда он управлял движением
В Самарской области с начала 2019 года забраковали 82,5 кг хлеба и выпечки
Стало известно, куда этим летом чаще всего летали отдыхать самарцы
В Тольятти компания незаконно выдавала займы под залог авто и недвижимости
Ветерана «Крыльев Советов» Валерьяна Панфилова избрали послом ГТО в Самарской области
"Как понравиться девушке за 5 минут": тольяттинец устроил огненное шоу под окнами любимой
В Самаре на Матросова водитель такси неудачно повернул и устроил ДТП
Карнавальный парад и ярмарка-выставка: появилась программа фестиваля цветов в Самаре
Тольяттинского потрошителя Олега Рылькова привезли в Самару
Около «Самара Арены» пройдет благотворительный забег в поддержку детей с синдромом Дауна
В Самару в сентябре привезут воинскую святыню
В Самаре потребовали снести молельный дом евангелистов на Мехзаводе
Ее нужно сажать! Мать зверски убитой в Тольятти двухлетней девочки попалась на краже телевизора
В Самарской области ищут пропавшего без вести 14-летнего подростка
Главой Куйбышевского района Самары станет чиновник минЖКХ или сотрудник завода «Кузнецов»
Такого жители не ожидали: в Самаре тротуар перегородили трубой, а коммунальщики убрали ее и кинули на газон
В Самаре приостановили строительство проблемной долевки на Димитрова, 74А
"Их дешевле в космос запустить, чем починить": неаккуратные самарцы сломали "золотые" туалеты в парке Гагарина
Гендиректор «Крыльев Советов» - о Миодраге Божовиче: «Руководство клуба ему доверяет»
В Тольятти 10-летний велосипедист угодил под колеса Subaru
Самарец похищал госномера с легковушек, чтобы установить на краденные «Газели»
В Самаре при пожаре в квартире на Ялтинской спасли 26-летнюю девушку