«Бывший начальник идиот»: какие фразы погубят ваше собеседование

Торг уместен

- Я подбираю кадры уже 15 лет. За это время, конечно, методы изменились. И требования у работодателей совсем другие. Сейчас на сайтах появляются объявления, где заработная плата мигает, словно новогодняя гирлянда. Видя ее, соискатель уже мысленно приобретает автомобиль Е-класса и выплачивает ипотеку. Но тут есть подвох.

Привлекательные суммы пишут, когда кандидатов на должность не хватает, но все возможности поиска уже использованы. Высокая зарплата – наживка для тех, кто периодически изучает сайты поиска работы, но не имеет открытого резюме, чтобы лишний раз не попадать в поле зрения рекрутеров. Такой соискатель, как правило, и клюет на приманку.

А на деле оказывается, что зарплата ниже. Причины такого несоответствия объясняют по-разному. Например, «квалификация у вас не такая».

А бывает, что работодатель ставит абсолютно адекватную среднюю зарплату. Но на собеседовании говорят другие суммы - 80%, а иногда и 50% от того, что мог бы получить кандидат. Поэтому важно подготовиться к собеседованию: узнать среднюю рыночную стоимость оплаты по вашей вакансии, понять свою важность для бизнеса заказчика, настроиться на торг.

Никто вам сразу не предложит золотые горы. Поэтому аккуратно ведите переговоры о зарплате. Это покажет, что цену вы себе знаете, в своих умениях уверены.

«Какие салаты из капусты вы знаете?»

«Эйчары» тщательно готовятся к собеседованиям. Нам важно узнать не только о профессиональных умениях кандидатов, но и что он за человек. Когда идете на собеседование, знайте – ваши соцсети тщательно изучили, выводы сделали.

У каждого рекрутера свой стиль выбора кандидатов. Я, например, пользуюсь способом Марка Цукерберга, который принимает на работу такого человека, на которого сам бы хотел работать. Важны: интерес к бизнесу и его развитию, уверенность в своих возможностях, характер, честность и инициативность. Некоторые эйчары любят задавать вопросы в стиле: «На это смогут ответить только люди с IQ выше 100». Или, как однажды сбили с толку мою знакомую, при отборе стюардесс неожиданным вопросом: «Какие салаты из капусты вы знаете?».

Но этот метод вопросов с подвохом давно устарел – никаких реально полезных выводов они не дают.

Задания на собеседовании могут быть коварнымиФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Откровенность ценим, но в меру »

Будьте готовы к примерно такой схеме разговора:

1. Общая информация (пересказать резюме);

2. Почему вы хотите эту работу, что вы о ней знаете

3. Почему вы нам нужны? Приготовьтесь чистосердечно признаться в своих ошибках и предоставить вариант их решений.

4. «Что вы будете делать, если…» и другие нестандартные вопросы. Минимум развеселят рекрутера, максимум – покажут вашу креативность.

Будьте внимательны. Иногда эйчары специально пропускают важные моменты в своих вопросах, чтобы услышать их от соискателя и проверить его.

Доходит до смешного. «Родственники намекают, что мне пора работать» или «Мне понравилась указанная зарплата, но я никогда этим не занимался» - такое я слышу часто. Мы ценим откровенность, но не ценим таких кандидатов.

В газете самых "вкусных" вакансий не найдешьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сразу ответят «нет»

Да, рекрутеры заинтересованы найти работника. Готовы закрыть глаза на некоторые недостатки. Но есть вещи, который сразу вычеркнут вас из списка кандидатов.

- Не ругайте прежнего работодателя, коллектив и руководителя. «Бывший начальник и коллеги идиоты, судьба ко мне жестока, я не виноват, что они меня не оценили» - такие фразы точно вам не помогут.

- Не занижайте себя. Как-то на собеседование пришел кандидат, который в каждом своем предложении использовал фразы вроде: «Я знаю, что не подхожу на эту должность», «Конечно, мой возраст не позволяет мне делать что-то интересное», «Ну вам это, конечно, не интересно». Кроме жалости это никаких чувств у меня не вызвало, а уж желания принять такого человека на работу и подавно.

- Все хорошо к месту. Я подбираю творческого человека для работы с детьми – приходит парень в галстуке с маленькими обезьянками. Это уместно и показательно. На должность офисного работника претендует дама в мини-платье с пайетками и декольте или в майке с Микки Маусом – до свидания.

«Если хочешь идти – иди»

Иногда работодателю «переманить» кадры выгоднее, чем брать на должность человека, которого нужно ввести в должность и обучить. Знаю некоторые компании, которые нанимают рекрутеров, чтобы ловить кадров прямо на месте их работы. Например, приходят в аптеку, задают вопросы, как бы советуясь, а потом предлагают работу в другой сети. Как правило, так делают крупные фирмы, которые только начинают свой путь на рынке и хотят набрать ценных сотрудников для быстрого старта.

Работодатель готов предложить алмазные горы сотруднику, лишь бы тот перешел к нему. Условия бывают очень заманчивыми, но специалисты, которые довольны своей работой – останутся. Но если кадры утекают, значит, владельцу бизнеса нужно задуматься.

Мы пользуемся разными методами убеждения, но никогда не давим, не заставляем кандидатов оставить прежнюю работу и присоединиться к конкурентам. Это должен быть всегда личный выбор человека.

ВАЖНО!

Пять правил успешного собеседования

1. Вежливость, терпение.

2. Уточняйте детали, но говорите по существу.

3. Не врите, но и не откровенничайте слишком.

4. О деньгах спрашивайте в конце беседы, если вам не предложили обсудить это раньше. Не хвалитесь дополнительными заработками.

5. Уточните, когда вам сообщат результат.

КСТАТИ

Где сейчас чаще ищут работников

- Бывшие сотрудники: «Может быть, вы пожалели, что ушли и не прочь вернуться?»

- Рекомендации: «Вы не можете перейти в нашу компанию, посоветуйте нам таких же замечательных, как вы?»

- Специальные вакансии: «Создадим такую должность, от которой этот крутой спец не сможет отказаться!».

- Военные: хорошо обученные, дисциплинированные , ответственные.

- Активные пенсионеры.

- Тест-драйв. Лучшие стажеры становятся благодарными и хорошими работниками.

- Профессиональные тусовки. Там всегда знают, кто сейчас свободен и ищет работу.