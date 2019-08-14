В финале дрался со сломанной челюстью: студент из Тольятти стал чемпионом Европы по кикбоксингу

Тольяттинец Владимир Чобану – чемпион Европы по кикбоксингу среди студентов. Парень победил в одном из самых зрелищных и жестоких разделов кикбоксинга, аналоге боев без правил – К-1. В финале Владимир Чобану бился со сломанной челюстью.

- Соперник сломал ему челюсть в двух местах. Это мог быть технический нокаут и поражение, но рефери не заметил, что челюсть свисла, да и сам Владимир не показал боли, - рассказывает президент Тольяттинской федерации кикбоксинга Арсен Джалилов, его слова приводит официальная страница мэрии Тольятти ВКонтакте. – Это случилось в последнем раунде, за 25 секунд до гонга.

В финале Чобану бился с хорватским спортсменов. До этого тольяттинский студент вынес кикбоксеров из Польши и Германии. Обоих он отправил в нокдаун. Финал тоже проходил по сценарию Владимира: он доминировал, все шло к очередной победе и титулу лучшего в Европе. Однако третий раунд жестко прошелся по будущему чемпиону.

- В третьем раунде пропустил удар, выдержал, держался, чувствовал, что челюсть не на своем месте. Я знал, что такого шанса может больше не быть, отступать не было варианта, довел бой до конца, - вспоминает Владимир.

Чемпион уже вернулся в Тольятти. Фото: Федерация кикбоксинга России.

Челюсть и правда была не на своем месте – она отвисла и болталась. Однако в пылу сражения рефери не заметил этого.

Видимо, мощный удар сбил темп нашего бойца и за секунду до конца боя Владимир рухнул на четвереньки. Хорват тут же ударил коленом. Не по правилам.

- К счастью, удар прошел вскользь, - рассказывает Арсен Джалилов. - На самом деле, это стало спасением для нашего бойца. Наши секунданты заявили, что челюсть сломали запрещенным ударом. Если бы судьи решили, что травма была получена в процессе боя, победу бы отдали бойцу из Загреба. А так, единогласным решением судей чемпионский титул был присужден Владимиру Чобану.

После этого чемпиона Европы экстренно увезли в больницу. Тут же врачи принялись за операцию. Медаль Владимир Чобану получил на больничной койке.

- Фото с пьедестала нет, но, думаю, эта ничем не хуже, - подписал фото из больницы с медалью на груди Владимир. - Всем спасибо за поддержку!

Тольяттинскому студенту еще трудно говорить. Однако сразу после возвращения в Тольятти парень сдал экзамены на поступление в магистратуру. Благо, проходили они не в устной форме, а в форме тестирования.

vladimirchobanu Фото с пьедестала нет, но, думаю, эта ничем не хуже, всем спасибо за поддержку!

Чобану стал лучшим кикбоксером чемпионата Европы в разделе К-1 и принес в копилку сборной России второе «золото». Всего у нашей команды две медали высшей пробы и одно «серебро». А вот звание «Мастер спорта международного класса» Чобану не получит. По формальным причинам.

- Чобану выстрадал это звание. Был бы еще один «международник» по кикбоксингу у нас в городе и области. Но я уверен, что Володя уже не опустит эту высокую планку, и в перспективе сможет еще раз добиться нужного результата, - считает Арсен Джалилов.