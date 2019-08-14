Оренбург – Сочи 16 августа 2019: прогноз на матч 6 тура РПЛ

Прогноз на матч 6 тура РПЛ Оренбург – Сочи 16 августа 2019 – 1:1.

6 тур Российской премьер-лиги откроется матчем двух аутсайдеров – «Оренбурга» и «Сочи». Обе команды в этом сезоне еще не выигрывали. Более того, «Сочи», несмотря на приличную игру и солидный подбор исполнителей, не забил ни одного гола в 5 играх.

Одно из открытий прошлого сезона «Оренбург» в этом году не похож сам на себя. Это и не удивительно, в межсезонье команду покинули сразу несколько футболистов (главная потеря, конечно, Сутормин), а толком укрепиться у «горожан» не получилось. Наставнику команды Владимиру Федотову срочно пришлось менять манеру игры своих подопечных. «Оренбург» стал более закрытым. Пока результатов смена стиля не приносит – «горожане» проиграли «Ростову», ЦСКА, «Зениту» и «Ахмату». При этом больше двух мячей за встречу «Оренбург» не пропускает, а всем соперникам, кроме «Зенита», подопечные Федотова уступили с разницей забитых-пропущенных -1.

Единственную ничью «Оренбург» добыл в игре с новичком РПЛ «Тамбовом». При этом команда Федотова проявила характер и отыгралась с 0:2.

Не лучшим образом на команде, думается, сказывались и высказывания представителей РПЛ о том, что «Оренбургу» нельзя играть домашние матчи на родном «Газовике» из-за малой вместимости. Больше месяца тянулись разговоры, что команде придется перебираться на время в Самару, однако недавно официально было объявлено, что как минимум до середины сентября подопечные Федотова будут играть в Оренбурге.

А вот «Сочи» - это совсем другая история. Южане в прошлом сезоне заняли второе место в ФНЛ и заработали право выступать в РПЛ. В межсезонье команду пополнили (и продолжают пополнять) известные футболисты. Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Дмитрий Полоз, Александр Карапетян, Александр Бухаров, Сослан Джанаев, Федор Кудряшов, Кристиан Нобоа. Такой банде позавидует любой клуб РПЛ не из топ-5. А совсем недавно к команде присоединился еще и Антон Заболотный.

15 место в турнирной таблице – совсем не то, на что рассчитывают боссы команды, тренеры и сами футболисты. Однако пока вся эта дрим тим не успела сыграться. «Сочи» хоть и выглядит крепким коллективом, разваливается по ходу матча.

В последних двух турах южане все-таки смогли набрать очки – сыграли две безголевые ничьи. Сначала с «Уфой», потом с ЦСКА.

Букмекеры считают, что фаворит матча – «Оренбург». Коэффициент на победу «Сочи» даже выше, чем на ничью.

На мой же взгляд, команды разделят очки. «Сочи» наконец забьет, «Оренбург» ответит точным выстрелом – 1:1.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» 16 августа. Начало встречи – в 18:00 по московскому времени.