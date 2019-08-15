«Урал» — «Крылья Советов» 17 августа 2019 года: прогноз на матч 6-го тура РПЛ

Прогноз на матч «Урал» — «Крылья Советов» 17 августа 2019 года на «Екатеринбург Арене» — 2-2.

В рамках 6-го тура РПЛ «Урал» на своей «Екатеринбург Арене» в субботу 17 августа принимает самарские «Крылья Советов». Обе команды к очной встрече подходят не в самом лучшем настроении и им крайне важно набрать три очка.

Хозяев в прошлом туре разбил московский «Локомотив». Железнодорожники разгромили своего экс-соперника по триумфальному финалу Кубка России со счетом 4-0. «Урал» вообще, наряду с «Оренбургом», пропустил пока больше остальных — 10 мячей. Но коллектив Дмитрия Парфенова одержал две победы на старте, отстоял ничью с сильным «Ростовом» и после провала в столице хочет реабилитироваться, тем более перед своей публикой.

Поединок с ЦСКА в первом туре — единственный, где «Крылья Советов» смогли завоевать очки. Самарцам очень не везет, они все игры уступают с минимальной разницей в счете. Вовсю говорят об отставке Божовича, но руководство клуба доверяет черногорскому специалисту. Впрочем, если серия из поражений продолжится — предпринимать что-то, видимо, придется. Трансферный рынок еще открыт, но усиления «КС» пока не делают разницу.

В прошлом сезоне «шмели» были сильнее. В Екатеринбурге была ничья, а на «Самара Арене» гости победили за счет единственного забитого гола.

Букмекеры считают, что «Урал» ближе к успеху. На него средний коэффициент — 2,05. На ничью — 3,44. На «Крылья» — 3,68.

Вполне вероятно, что хозяева на эмоциях пойдут вперед с первых минут и будут доказывать публике, что поражение от «Локо» — ошибка. В то же время «Крылья» во главе с результативным Соболевым и быстрыми флангами должны воспользоваться брешами в ненадежной обороне противника. Зрители в праве ждать голов от этого матча.

Игра начнется в 15-00 по самарскому времени ( в 14-00 по московскому) в субботу, 17 августа. Главный судья встречи — Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Трансляцию читайте на samara.kp.ru.