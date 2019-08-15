«У меня вторую половину пути ноги судорогой сводило»: романтик из Самары за 22 часа на велосипеде проехал 500 км

«У меня башню сносило»

- У меня болели ноги, начался дождь и поднялся ветер. Но я уже точно решил - не сдамся, хоть режьте, - 23-летний Максим Зоткин о своем велотрипе несмотря на все испытания рассказывает с улыбкой. Юноша решил доказать, что пределов человеческим возможностям нет. И поставил цель: меньше чем за сутки проехать 500 км на своем двухколесном «железном коне».

- Лет 10 назад я начал целенаправленно искать предел своей выносливости. Вначале это было 100 км, затем 200, а уже в 2013 году удалось проехать 425. С тех пор прошло 6 лет, и в этом году показалось, что я могу еще больше. Поставить новый личный рекорд я решил на своей малой родине - маршрут полностью проходит по Самарской области, - говорит Максим.

Первый скоростной велосипед у него появился в 2008 году: с тяжелой стальной рамой, обычным обвесом.

- Сама мысль о том, что расстояние, преодолеваемое на автомобиле, поезде или мотоцикле, можно осилить, пользуясь самым обычным велосипедом, сносила мне башню. Я помню тот день так, будто он был вчера, эмоции переполняли меня. Мне хотелось лишь одного — ехать вперед не останавливаясь. И вот первая отметка, первое достижение: 100 км, - вспоминает он свой первый заезд.

Потом Максим поставил более скоростные покрышки, облегчил велосипед, повысить его аэродинамику. Новый рекорд в 428 километров он поставил в 2012 году, перед выпускным.

Судороги чуть не помешали парню выполнить намеченное

И болезнь не остановила

Теперь же Максим решил добить свое достижение до круглой цифры.

- Мне просто надоело всем говорить «четыреста двадцать восемь» - слишком длинно, - смеется он.

Этот год у Максима выдался непростым: он перенес пневмонию, бронхиальную астму, хирургическую операцию. Месяц на больничной койке, шесть курсов антибиотиков.

- Иммунитет слаб, как карточный домик. Но после тщательной оценки своих возможностей я поставил себе цель: преодолеть 500 км на велосипеде за сутки. «Большая дистанция» — так я называю свой новый челлендж, - твердо решил парень.

Маршрут составлял тщательно: постарался включить максимально комфортные и безопасные дороги. Первая петля проходила через Нефтегорск и Богатое, вторая - через Тольятти на север.

- В техническом плане все прошло гладко. Вот только в Кинеле подрезает неадекватный водитель — еле успел затормозить и избежать столкновения. Номер, к сожалению, не запомнил. Черти, вообще ПДД не учат!

Максима по всем поддержали родителиФото: Личный архив

Судороги не заставили сдаться

Самара, Черновское водохранилище, Усманка, Заплавный, Богатое, Кинель, снова Самара. Душ, небольшой перерыв и снова в путь по дороге на Тольятти, Прибрежный, Рассвет... Здесь-то путешествию Максима чуть было не пришел конец.

- Я почувствовал, как ногу сводит судорогой. Такое у меня было впервые, скорость терял на глазах. Я остановился у обочины и попросил о помощи отца. Он сопровождал меня на машине ночью. Отец угостил электролитами, витаминами и прочими веществами, способными унять боль. Колени натираю согревающим кремом. Думаю: «Неужели придется сойти с дистанции? Неужели все зря?». В глазах начинает темнеть только от одной мысли, что впереди еще долгие 140 км, а мои единственные напарники — злобные судороги, беспощадно разрывающие мышечные волокна, - с дрожью вспоминает парень.

Но и это не остановило велосипедиста У него оставалось всего 10 часов, чтобы уложиться в сутки, как и планировалось. И он поехал дальше - через боль. А утром его ждало новое испытание:

- Как только повернул на Новую Бинарадку, начал хлестать дождь. Очки в воде, видимость нулевая. На заправке все закрыто. Я насквозь мокрый, от холода колотит, ноги болезненно сводит. Я впервые в жизни такую беспомощность испытывал, - говорит любитель приключений.

done.

Через два часа к Максиму подоспела помощь. 1,5 часа он пережидал дождь в машине. Мама уговаривала отказаться от затеи, но как только дождь стих, велосипедист уже крутил педали по трассе. Последние километры давались очень тяжело - колено уже почти вышло из строя, ветер усиливался. Но вот и последние метры. Победа!

Сейчас Максим приходит в себя после такого марафона. И собирается поучаствовать в организованном заезде на длительную дистанцию.

ТТХ:

Велосипед «Scott Aspect».

Покрышки на колесах - двухдюймовые Schwalbe Marathon Supreme.

На руле лежак и эргономичные грипсы;

Седло с туристического велосипеда.

С собой: насос, запаска, мультитул, монтажки, запас воды и еда.

Карта путешествия

Только цифры:

500 км асфальта с набором высоты 2000 м;

22 часа в седле (чистое время) и 22 прослушанных альбома;

30 часов бодрствования;

9 из 27 районов Самарской области.