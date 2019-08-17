2019-08-17T07:52:43+03:00
Добрые дела

"Мой сын улыбается с небес": Родители мальчика, убитого током на рыбалке, начали спасать других детей

Деньги для Рината, которого ударило током на рыбалке, собирали всем миром. Но мальчик умер от ожогов в больнице
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Ринат умер от удара током на рыбалкеРинат умер от удара током на рыбалкеФото: соцсети
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- Все эти фотографии - его любимые. Фото с тортом - это он сам папе на день рождения сделал в этом году 26 апреля. Он всегда был счастлив, когда делал подарки, - вспоминает Лилия Галиуллина про своего сына Рината.

О смерти 12-летнего Рината говорила вся Самарская область. Трагедия произошла еще в середине мая. Мальчик вместе с папой поехал на рыбалку на одно из озер около села Дубовый Умет. Ринат нес удочку по тропинке, которая проходила под линией электропередач. Между проводом и удочкой образовалась электрическая дуга. Ребенка ударило током, он получил ожоги 97% тела. О том, как так получилось, «Комсомольская правда» - Самара» писала уже не раз.

Этот торт Ринат испек сам - на день рождения папы Фото: соцсети

Этот торт Ринат испек сам - на день рождения папыФото: соцсети

Весь город сдавал кровь для Рината. Операцию по восстановлению и «выращиванию» кожи могли сделать только в Израиле. Тогда родители Лилия и Рустам Галиуллины стали срочно собирать деньги, чтобы провести операцию как можно скорее. Но у ребенка начался сепсис. Врачи оказались бессильны.

Но родители Рината не впали в отчаяние. Собранные деньги Галиуллины стали переводить другим детям, которым нужна помощь.

- После похорон родители Ринатика пришла к нам в фонд и сказали, что хотят помочь конкретным детям стать здоровыми или помочь жить тем, для кого медицина бессильна, - рассказывает исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест. – Все деньги, которые собрали на помощь Ринату, они предложили перечислить в наш фонд на помощь конкретным детям.

Супруги уже спасли 4-летнего Максима Атякшева. Мальчик умен не по годам, и волонтеры фонда ласково называют его профессором. Но у Максима – врожденная мышечная дистрофия. Чтобы мышцы не отмирали слишком быстро, требовалась иппотерапия.

А это - Максим Атякшев, которому семья Галиуллиных подарила иппотренажер Фото: соцсети

А это - Максим Атякшев, которому семья Галиуллиных подарила иппотренажерФото: соцсети

- Стоимость нужного мальчику иппотренажера – 54 тысячи рублей. Мама воспитывает Макса одна, не работает, помимо него, у нее еще двое детей. Лиля с Рустамом полностью закрыли сбор, - вспоминают в фонде. – Они оплатили кислородный концентратор для Сережи Катунина (180,5 тысяч рублей), коляску для Неоны Виноградовой (39 тысяч рублей), купили кучу лекарств для Димы Липашева, перечислили 140 тысяч рублей для Вики Сидоркиной, 20 тысяч рублей – на коляску для Данияра Шадыева…

Помощь родителей Рината была так кстати, что в фонде «ЕВИТА» даже появился особый раздел – #впамятьоРинатике.

- Однажды мне приснился Ринатик, и он улыбался. – признается мама мальчика. – Наверное, ему нравится то, что мы делаем...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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