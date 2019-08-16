Атлетик Бильбао - Барселона 16 августа 2019: прямая онлайн-трансляция 1 тура испанской Ла Лиги

В пятницу стартует испанская премьера, и в одном из первых матчей сезона сыграют Атлетик Бильбао - Барселона 16 августа 2019 года. Прямая-онлайн трансляция игры первого тура испанской Ла Лиги со стадиона Сан-Мамес начнется в 22.00 (мск). И, несмотря на то что букмекеры отдают предпочтение гостям из Каталони, Месси и компанию вряд ли ждет легкая пробежка в Бильбао. К тому же сам Лионель вообще скорее всего не сыграет в этом поединке. У игрока травма икроножной мышцы - и его имени нет в заявочном листе.

Возможно, заменить аргентинца на поле сможет новичок клуба Антуан Гризманн, на тренировках он выглядел достаточно ярко и интересно, вместе с Суаресом разыгрывая хорошие партии. Но будет ли он также смел с первых минут официальных матчей, пока неизвестно.

Баски же на своем поле традиционно хороши, да и трибуны постараются испортить гостям настроение. Статистика на стороне хозяев: в последних 19 домашних матчах испанского чемпионата они проиграли всего лишь дважды.

В летнее трансферное окно у "Атлетика" не было каких-либо внушительных приобретений, но команде также удалось обойтись без потерь. Костяк на месте и готов обыгрывать - в том числе и "Барселону". Кстати, в двух последних матчах прошлого сезона баски свели игру к ничьей дома и минимально проиграли в гостях, заставив соперника попотеть.

Статистика личных встреч Атлетик - Барселона

Команды сырали 185 матчей. 91 победа за "Барсой", 32 раза игра оканчивалась ничьей. В 2017 году каталонцы забили гостям три безответных мяча, с тех пор больше двух "Атлетик" от "Барсы" не пропускал. Домашние матчи клуб традиционно играет хорошо

Прямая онлайн-трансляция поединка Атлетик - Барселона 16 августа состоится в 22.00 по мск. времени со стадиона Сан-Мамес в Бильбао. Смотреть его можно на сайте kp.ru