2019-08-15T11:08:54+03:00
Спорт

Оренбург – Сочи 16 августа 2019: прямая трансляция матча 6 тура РПЛ

Футбол, матч Оренбург – Сочи. Прямая онлайн-трансляция игры 6 тура РПЛ, которая пройдет 16 августа на стадионе «Газовик». Составы команд, статистика личных встреч, где смотреть игру
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Обе команды в этом сезоне пока не выигрывали. Фото: ФК «Оренбург».Обе команды в этом сезоне пока не выигрывали. Фото: ФК «Оренбург».
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Шестой тур РПЛ свел двух аутсайдеров турнирной таблицы – «Оренбург» и «Сочи». Обе команды еще не выигрывали: на счету хозяев одна ничья, гостей – две.

«Сочи» в своем дебютном сезоне РПЛ пока ни разу не забил. Хотя подбор исполнителей у южан шикарный – Полоз, Бухаров, Нобоа, Набиуллин. На днях к команде присоединился Антон Заболотный. Так что вполне вероятно, что сегодня мы увидим первый гол новичка Премьер-лиги.

Статистика личных встреч

«Оренбург» и «Сочи» встречались друг с другом 6 раз. Точнее, встречались «Оренбург» и «Динамо» Санкт-Петербург, а также «Газовик» (бывшее название «горожан») и «Динамо» Санкт-Петербург. Названия менялись, но цифры остаются. Все 6 раз команда, которая сейчас называется «Оренбург», была сильнее команды, которая сейчас называется «Сочи».

Прошлый матч клубы сыграли 21 апреля 2018 года. «Горожане» на стадионе «Газовик» обыграли тогда еще петербуржцев 4:3.

Прямая трансляция матча Оренбург – Сочи 16 августа 2019

Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге в пятницу, 16 августа. Начнется матч в 18:00 по московскому времени (в 20:00 по местному). Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч. Премьер». Трансляцию встречи смотрите на сайте kp.ru.

Оренбург Сочи 16 августа 2019: прямая трансляция, где посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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