Урал – Крылья Советов 17 августа 2019: прямая трансляция матча 6 тура РПЛ

Субботнюю программу шестого тура Российской премьер-лиги откроет матч в Екатеринбурге между местным «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». После 5 сыгранных встреч в чемпионате России хозяева расположились на 8-9 местах, имея в активе 7 очков. Столько же набрал казанский «Рубин».

«Крылья» идут на 14 месте. В их активе только победа над ЦСКА в 1 туре. Все остальные матчи самарцы проиграли.

Статистика личных встреч

Согласно официальному сайту «КС», команды встречались в чемпионате России 18 раз. Самый популярный результат этих встреч – ничья. Миром команды разошлись 11 раз. 4 игры остались за самарцами, 3 – за екатеринбуржцами.

В прошлом сезоне в Екатеринбурге «Крылья» и «Урал» сыграли вничью 1:1, а в Самаре сильнее были хозяева 1:0.

Прямая трансляция матча Урал – Крылья Советов 17 августа 2019

Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в субботу, 17 августа. Начало – в 14:00 по московскому времени (в 16:00 по местному и в 15:00 по самарскому). Игру покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Смотрите трансляцию встречи на сайте kp.ru.