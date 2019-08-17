2019-08-15T11:26:05+03:00
Спорт

Урал – Крылья Советов 17 августа 2019: прямая трансляция матча 6 тура РПЛ

Футбол, матч Урал – Крылья Советов. Прямая онлайн-трансляция игры 6 тура РПЛ, которая пройдет 17 августа в Екатеринбурге. Составы команд, статистика личных встреч, где смотреть игру
Михаил ГОРЮНОВ
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В прошлом сезоне «Урал» ни разу у «Крыльев» не выиграл.В прошлом сезоне «Урал» ни разу у «Крыльев» не выиграл.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Субботнюю программу шестого тура Российской премьер-лиги откроет матч в Екатеринбурге между местным «Уралом» и самарскими «Крыльями Советов». После 5 сыгранных встреч в чемпионате России хозяева расположились на 8-9 местах, имея в активе 7 очков. Столько же набрал казанский «Рубин».

«Крылья» идут на 14 месте. В их активе только победа над ЦСКА в 1 туре. Все остальные матчи самарцы проиграли.

Статистика личных встреч

Согласно официальному сайту «КС», команды встречались в чемпионате России 18 раз. Самый популярный результат этих встреч – ничья. Миром команды разошлись 11 раз. 4 игры остались за самарцами, 3 – за екатеринбуржцами.

В прошлом сезоне в Екатеринбурге «Крылья» и «Урал» сыграли вничью 1:1, а в Самаре сильнее были хозяева 1:0.

Прямая трансляция матча Урал – Крылья Советов 17 августа 2019

Встреча пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в субботу, 17 августа. Начало – в 14:00 по московскому времени (в 16:00 по местному и в 15:00 по самарскому). Игру покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Смотрите трансляцию встречи на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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