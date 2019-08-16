2019-08-16T07:07:25+03:00
Общество

"Был танкистом, а потом пошел по моим стопам": отец летчика-героя Юсупова рассказал о своем сыне

Касим Юсупов - вертолетчик, сейчас он живет в Сызрани, где и родился
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Отец героя-летчика живет в Сызрани. Фото: КТВ ЛучОтец героя-летчика живет в Сызрани. Фото: КТВ Луч
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Отец летчика-героя Дамира Юсупова. посадившего самолет в кукурузном поле в Подмосковье, рассказал, как его сын стал летчиком. В интервью журналистам местного издания КТВ- Луч, мужчина поделился, что он с семьей переехал в Сызрань, на родину после выхода на пенсию. Касим Камилович Юсупов сам родом из Сызрани, здесь окончил вертолетное училище, служил в разных местах - вертолетчиком. А вот его сын после армии решил поступить в юридический.

- Что про него сказать? Такой же, как все мальчишки рос. И дрались, и всякое бывало. Хорошо учился, в армии был танкистом. Ну а затем поступил в летное училище, закончил его с хорошими оценками. Примером, наверное, я для него был, и он пошел по моим стопам летчика, - говорит Касим Юсупов.

Отец поступком сына, конечно, гордится, но все же считает, что в первую очередь он выполнял свою работу.

- Это огромная ответственность. Но и инстинкт самосохранения есть у каждого из нас. Там думать было некогла. Хорошо, что успели отключить автопилот, - приводит издание слова бывалого вертолетчика.

Сыновья Дамира Юсупова гордятся отцом. Фото: КТВ - Луч

Сыновья Дамира Юсупова гордятся отцом. Фото: КТВ - Луч

Кстати, в Сызрани живет и первая жена Дамира с двумя детьми. Им папа уже позвонил в первый же день, сразу после аварии.

- Папа очень скромный, мы гордимся им, - дружно рассказывают мальчишки.

Сам Дамир Юсупов до 33 лет жил в Сызрани. Здесь он закончил политехнический колледж, трудился юристом, а потом уехал в Бугуруслан учиться на летчика.

Интервью супруги Дамира Юсупова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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