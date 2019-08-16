2019-08-16T10:38:24+03:00
Общество

"Книжки о поведении при аварии были у него самые любимые": отец пилота Дамира Юсупова рассказал, как узнал о подвиге сына

Дамир хотел поступить на летчика сразу после армии, но не смог пройти медкомиссию. А через несколько лет попробовал еще раз
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Отец Дамира Юсупова говорит, что его сын с детства готовился к подвигуОтец Дамира Юсупова говорит, что его сын с детства готовился к подвигу
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Он с детства хотел летать!

Отец летчика Дамира Юсупова Касим Камилович о том, как сын посадил самолет в кукурузное поле и спас около 300 человек, узнал из телевизора. С утра, как обычно, включил привычный канал, начал что-то делать по дому, пить чай. И тут - самолет в кукурузе.

- Я сначала и не понял ничего, только захватил конец, что вот, самолет "Уральских авиалиний". Потом начали повторять новости и тут уже все стало понятно, - рассказывает журналисту "КП-Самара" Касим Юсупов, бывший вертолетчик, теперь сызранский пенсионер. Что почувствовал отец в тот момент, неизвестно. Сейчас он спокойно говорит: мол, сын не мог поступить по другому, просто выполнял свою работу.

Аварийная посадка самолета в Подмосковье.На борту самолета, совершившего экстренную посадку было 234 пассажира

Сам Касим Юсупов летал больше 20 лет, в сложных условиях севера. И хорошо представляет, что такое чрезвычайная ситуация.

- Я большую часть жизни в Норильске проработал, в гражданском вертолетном отряде. Тоже было много ситуаций. Как-то в 1977 году весной мы получили машину после регламентных работ, начал взлетать - набрал 150 метров, а редуктор отвалился. Пришлось с грузом садиться, в районе кладбищ, побил лопасти, хвостовой винт. Тоже меня тогда от полетов отстранили на время разбирательств. А стресс? Да нет его особенно, молодые же, быстро психика восстанавливается, - вспоминает он.

Дамир - многодетный отец

Дамир - многодетный отец

В летчики взяли не сразу!

По словам отца, Дамир влюбился в небо именно благодаря ему. В детстве с удовольствием летал с отцом на "пикники", когда члены экипажей с разрешения командования вылетали куда-то к горной речке, отдохнуть.

- Это семейное, конечно, он был в курсе всего, очень интересовался, брал мои руководства читать, про особые случаи, как вести себя при аварийных ситуациях, что делать с вертолетом, интересовался этим всем, - говорит Касим Юсупов.

Сразу после армии, где Дамир служил в танковой части, он хотел поступать в летное училище. Но не взяли - не прошел медкомиссию. Потом молодой человек отучился в Чебоксарах, поработал в администрации Сызрани, был помощником руководителя татарской диаспоры. А потом снова решил поступать в летное.

- Он у меня из трех сыновей самый спокойный, выдержанный, рассудительный. Сюда он часто приезжал, когда учился, к экзаменам готовился, английский учил. Учеба ему хорошо давалась, всегда отличные отметки получал! - гордится отец сыном.

Сын Дамира занимается в военно-патриотических клубах

Сын Дамира занимается в военно-патриотических клубах

Дети только недавно с Крыма вернулись

Здесь же в Сызрани у Дамира живут два сына от первого брака - Ильяс и Исмаил. Младший в конце июля отпраздновал день рождения. А совсем недавно парни вернулись с Крыма - туда их отправлял отдохнуть папа. Совпадение - но именно самолет Москва - Симферополь так удачно посадил Дамир 15 августа.

- Он о детях заботится, и в Крым, и в Сочи они ездили. Мальчишки правда пока не определились, кем быть хотят, пока их кидает в разные стороны. Но вертолетами интересуются - у нас же училище здесь, в Сызрани, все мальчишки о небе мечтают. А еще они занимаются во всяких кружках военно-патриотических, и я думаю, что пример отца им будет важен, - говорит Касим Камилович.

МНЕНИЕ

Фарид-Хазрят мечети Азан в Сызрани:

- Дамира я знаю с начала двухтысячных годов. В то время он работал юристом. Он мне помогла в юридических вопросах, давал хорошие советы. Знаю его как человека ответственного, который всегда держит свое слово. При этом сам очень скромный парень. Он посещал мероприятия, которые проводились в мечетях, посещал собрания. То есть он такой богобоязненный человек, верующий. Я думаю, что в какой-то степени эта вера ему помогла. Божья рука и поддержка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Отец пилота Дамира Юсупова рассказал, как узнал о подвиге сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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