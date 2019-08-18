"Все окутало гарью!" В Самаре тушили мазутное озеро, горящее рядом с жилым районом

"Все черным черно"

В субботу днем жители Смышляевки оказались свидетелями ужасного пожара. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Самарской области, примерно около двух часов дня загорелось мазутное озеро рядом с СНТ "Авиатор". КП-Самара уже писала об этих "накопителях", когда на место выезжали представители ОНФ. Почти 75 лет сюда сливают нефтяные отходы. Несколько лет назад здесь проводили рекультивацию, но ее то ли не довели до конца, то ли продолжили грязное дело уже под шумок. Потому что сегодня, 18 августа горела отнюдь не вода.

- Я живу в Смышляевке, в районе Аэропорта 2 - огромный столб черного дыма видно. Гарью пахнет очень сильно, - рассказывает местный житель Анатолий.

- На Победе тоже чувствуется запах гари, - вторят ему самарцы.

Вблизи пожар выглядит действительно страшно: 400 кв.м. нефтесодержащей жидкости просто пылают. Пожарные в защитных масках борются с огнем. Рядом стоят и снимают все это проезжавшие мимо люди. Они о своей безопасности не заботятся.

- При сгорании мазута образуется много химических соединений, которые обладают раздражающим действием для дыхательных сетей. Это и соединения серы, и двуокись, и трехокись которые при растворении в атмосферной влаге , дают серную и сернистую кислоту. Также угарный газ образуется при неполном сгорании, образуется довольно большое количество канцерогенных веществ. Час это кратковременное горение, нельзя говорить о сразу серьезном вреде. Но если такие инциденты повторяются, это может быть опасно. Это "озеро" уже рекультивировали неоднократно, должны проведены быть проверки, нужно понять насколько были хорошо проведены рекультивации, принять меры по недопущению такого ЧП вновь. Судя по всему, здесь просто продолжают по старинке лить в старый отстойник мазут, - говорит эколог, руководитель "Зеленой лиги" Сергей Симак.

Вид из окна жилого дома в Смышляевке

Денег на ликвидацию нет

На ликвидацию пожара потребовалось чуть больше часа. Соседние населенные пункты от огня не пострадали. Оценить вред для людей от вредных соединений пока не берется никто. Общественники уже давно бьют тревогу из-за этих накопителей - полигона, ведь они находятся очень близко от таких деревень как Падовка, Чкаловка.

Как объяснили активисты Общественного Народного фронта после проверки в 2017 году с этими "озерами" так ничего и не сделали.

- Мы обращались во все инстанции. Сейчас добиваемся, чтобы этот объект был включен в федеральный реестр особо опасных, для проведения рекультивации. На местном уровне на это денег нет, - объяснил эксперт проекта "Генеральная уборка" ОНФ Валерий Барсук.

Сейчас экологи надеются, что после пожара, в котором слава богу никто не пострадал, к решению вопрос отнесутся более серьезно. И около Зубчаниновки появятся другие достопримечательности, а не черные вонючие озера.

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