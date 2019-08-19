2019-08-19T11:54:25+03:00
Происшествия

«На месте все экстренные службы, территорию оцепили»: в бывшем военном городке Самарской области нашли ящики с гранатами

Боеприпасы обнаружили в заброшенном здании, для чего они предназначались сейчас устанавливают силовики
Михаил ГОРЮНОВ
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Гранаты изъяли для проведения экспертизыГранаты изъяли для проведения экспертизыФото: из архива "КП"
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ЧП произошло сегодня утром, в понедельник 19 августа, в бывшем военном городке «Площадка 14 км» в Борском районе. Там, в заброшенном здании, местные жители наткнулись на ящики с боеприпасами.

— В дежурную часть поступило сообщение об обнаружении шести ящиков. По предварительной информации, в них находятся противопехотные гранаты Ф-1. На место происшествия выехали экстренные службы региона, — сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Кто оставил гранаты по указанном адресу — неизвестно. Этот вопрос предстоит выяснить оперативникам. Раньше в городке дислоцировалась военная часть, в ней жили солдаты и там постоянно водилось много оружия. Поэтому самой вероятной версией является та, что это все тут завалялось с прошлых времен. «Площадка 14 км» стала заброшенной в 2012 году, когда здесь загорелись склады с боеприпасами — произошел пожар с серий взрывов. Территории после этого передали Самарской области, часть расформировали, а людей расселили. Впрочем, военнослужащие там еще дежурят.

— Сейчас сотрудники полиции оцепили место происшествия. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, — рассказали журналисту «Комсомолки» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Отметим, что в мае прошлого года неподалеку от городка - посреди Бузулукского бора - случилось серьезное ЧП. На военных, охранявших склады с артиллерийскими снарядами, напал пьяный мужчина. Он хотел завязать с ними разговор, а те прогоняли незнакомца. Он не хотел уходить и тогда его решили задержать. Незваный гость принялся бежать от солдат и во время погони бросил в них гранату. Один из охранников получил незначительные травмы, а злоумышленник стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на убийство двух человек».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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