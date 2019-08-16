2019-08-16T20:19:25+03:00
Спорт

Дмитрий Полоз забил первый гол «Сочи» в РПЛ и принес команде ничью с «Оренбургом»

Представляем вашему вниманию обзор матча 6 тура Российской премьер-лиги Оренбург - Сочи
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В этом сезоне обе команды пока не выигрывали. Фото: ФК «Оренбург».В этом сезоне обе команды пока не выигрывали. Фото: ФК «Оренбург».
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Вряд ли кто-то ждал голевой феерии в матче двух аутсайдеров РПЛ. «Оренбург» и «Сочи» за пять туров ни разу не победили. Более того, до этого южане не забили ни одного гола. Обе ничьи завершились с унылыми нулями на табло. «Оренбург» начал повеселее – забивал больше, а если проигрывал, то с разницей в один мяч (0:2 от «Зенита» оставим за скобками). Вот и в этой встрече многие ждали, что инициативу к рукам приберут именно хозяева. Но получилось наоборот.

«Сочи» какое-то время прощупывал «Оренбург», а когда понял, что «горожане» не собираются играть первым номером, забрали мяч себе. Подопечные Александра Точилина комбинировали, пытались создавать моменты, даже провернули пару неплохих атак. Но все по-прежнему выглядело скучно.

Оживить игру мог, например, пенальти. Но главный арбитр встречи Михаил Вилков не указал на точку ни в те, ни в другие ворота. А мог бы. Сначала полузащитника «Оренбурга» Рикарду Алвеша уложили на газон в собственной штрафной игроки «Сочи», а потом защитник хозяев жестко встретил Антона Заболотного у своих ворот. Нарушений правил арбитр ни усмотрел.

Игра разогналась к 38 минуте. «Оренбург» вспомнил, что для победы нужно забивать и организовал друг за другом три опасные атаки. Но ни Артем Кулишев, ни Рикарду Алвеш, ни Джордже Деспотович огорчить вратаря «Сочи» Сослана Джанаева не смоги. Визави Джанаева молодой вратарь «Оренбурга» Александр Руденко тоже в первом тайме оставил свои ворота на замке.

Второй тайм для «Сочи» начался обескураживающе. Алвеш в первой же атаке подал мяч в штрафную южан с фланга. Первым на мяче был Никита Калугин. Только вместо выноса он срезал футбольный снаряд в свои ворота.

Счет в матче открыл «Оренбург» - помог автогол игрока «Сочи». Фото: ФК «Оренбург».

Счет в матче открыл «Оренбург» - помог автогол игрока «Сочи». Фото: ФК «Оренбург».

Этот гол ожидаемо взбодрил игру. Хозяева раскрепостились, а гости ринулись отыгрываться. А забивать у «Сочи» было кому. В атаку Точилин выпустил Полоза и только что пришедшего в команду Антона Заболотного. К ним Точилин добавил во втором тайме бывшего игрока люксембургского «Прогресса» Александра Карапетяна.

Напор «Сочи» дал свои плоды. В одной из атак Антон Заболотный оказался на газоне и судья все-таки указал на точку. Вратарь хозяев Руденко угадал угол, в который пробьет Дмитрий Полоз, но мяч предательски отскочил от руки кипера в ворота.

Второй тайм получился на порядок интереснее и живее первого. Команды то и дело обменивались опасными выпадами. Сложно сказать, кто был ближе к победе и кто хотел эти 3 очка сильнее. Забить командам больше не удалось – 1:1.

«Оренбург» и «Сочи» снова не смогли победить. Эта ничья сродни поражению, ведь она на руку «Крыльям Советов», «Уфе» и «Тамбову».

Зато в этом матче есть один плюс для «Сочи». Команда наконец забила. Первый гол в РПЛ за «Сочи» оформил Дмитрий Полоз – историческое достижение.

После этой ничьи ситуация в турнирной таблице не изменилась – «Оренбург» последний, «Сочи» - строчкой выше. Фото: ФК «Оренбург».

После этой ничьи ситуация в турнирной таблице не изменилась – «Оренбург» последний, «Сочи» - строчкой выше. Фото: ФК «Оренбург».

Не обошлось и без курьезов. Тренер вратарей «Оренбурга» Платон Захарчук во втором тайме схлопотал от арбитра красную карточку. Сначала карточка должна была быть желтой, однако Захарчук в сердцах передразнил судью и получил удаление.

После 6 тура положение «Оренбурга» и «Сочи» не изменилось. Первые все еще на последнем месте, вторые – на предпоследнем. Следующий матч «Сочи» снова проведет на выезде – в Екатеринбурге против «Урала», «Оренбург» отправится в Тулу к местному «Арсеналу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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