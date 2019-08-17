Победили на глазах у героя-летчика: "Крылья Советов" обыграли "Урал" в Екатеринбурге

Матч 6-го тура РПЛ "Урал" и "Крылья Советов" в Екатеринбурге начался с оваций, которые болельщики устроили членам экипажа самолета А321, которые предотвратили падение воздушного судна, посадив его на кукурузном поле в Московской области, и спасли жизни 226 пассажиров. Именно командир экипажа Дамир Юсупов сделал первый символический удар по мячу.

Сама же игра стартовала в хорошем темпе. Уже на 4 минуте Димитров опасно бил с правого угла штрафной, но Сергей Рыжиков оказался на месте. Вскоре Ильин опасно прорвался о центру и пробил прямо во вратаря.

"Крылья Советов" тоже неплохо выходили вперед, но на ударную позицию выйти не получалось. Только на 20 минуте Соболев пробил головой - выше ворот. А вот Гынсарь - спустя 7 минут - в створ попал. Он откликнулся на отличный навес Кабутова с правого фланга и счет стал 0-1!

Команды с членами экипажа самолета А321, которые спасли 226 человекФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Почти сразу Анюков мог увеличить отрыв, но пробил мимо после подачи Комбарова со штрафного. Вскоре Годзюр спас "шмелей", когда Соболев прицельно пробил головой с передачи Кабутова.

Сравнять счет мог Ароян. Но после розыгрыша углового он пробил головой прямо в голкипера. В целом же, после гола "Крылья" стали играть увереннее и опаснее.

На 40 минуте "Крылья" потеряли Гацкана, который получил повреждение. Его заменил Мияйлович. До перерыва "Урал" отчаянно хотел сравнять счет, но Рыжиков и защитники "КС" справлялись.

Первый тайм закончился с минимальным преимуществом самарцев. Вторая половина встречи началась спокойнее предыдущей. Было много борьбы. Мячом больше владел "Урал", но и "Крылья" смотрелись неплохо.

На 55 минуте Гынсарь мог сделать дубль, но Бумаль накрыл его удар из выгодной позиции. В дальнейшем соперники успокоились, а на 67 минуте команда Парфенова осталась в меньшинстве. Вторую желтую получил Емельянов.

"Урал" не стал играть хуже. Атаковал, но защитники "КС", иногда в последний момент, отбивались. На 77 минуте игрок хозяев пробил выше ворот после подачи со штрафного.

Затем гости нанесли два разящих удара, которые решили исход поединка. На 78 минуте "Крылья" поймали "Урал" на контратаке - Тимофеев дал разрезающую передачу на Соболева, Александр чуть пробежал вперед с центра поля и красиво перебросил выбежавшего вратаря с дальней дистанции. 0-2! 7-й номер "КС" забил 5 гол в сезоне и вышел в лидеры гонки бомбардиров.

После этого неплохо бил с правого фланга вышедший на замену Зиньковский, но промахнулся. Зато на 83 минуте попал Радоньич, он точно пробил в нижний угол после передачи Соболева. Еще одна удачная контратака и 0-3!

"Крылья" могли увеличивать отрыв. Дважды неудачно сыграл Радоньич. А уже в добавленное время Панюков после серии рикошетов размочил счет - точно пробил в девятку с близкой дистанции и итоговые цифры на табло зафиксировали 1-3.

"Урал" проиграл в день города Екатеринбурга, а волжане одержали вторую победу в турнире, набрали 6 очков и поправили свое турнирное положение.