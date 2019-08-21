"Мы не против мечети, но не на футбольном поле!" Жители Мехзавода отстаивают право детей заниматься спортом

На Мехзаводе в Самаре хотят построить мечеть. Правда эти планы вызвали недовольство у местных жителей, которые хотели бы видеть на территории, отведенной под строительство, футбольное поле и спортивную площадку. Горожане считали, что слушания по этому вопросу будут проходить 10 сентября, но неожиданно узнали: все решат уже 19 августа. Что же случилось, почему власти так торопятся отдать землю и что думают обо всем этом сами жители района, узнавала "КП-Самара".

На обсуждении ждали немногих

"Религия не должна разделять"

Информация о том, что на Мехзаводе будут строить мечеть, регулярно появляется в самарских СМИ и пабликах уже с 2012 года и неизменно вызывает волнения. Правда, до сих пор в департаменте строительства ограничивались сухими комментариями, что никаких разрешений на это не выдавалось. Но слухов на пустом месте обычно не бывает. В этом недавно убедились жители Мехзавода, обнаружив в одном из городских пабликов объявление-просьбу ко всем мусульманам прийти 19 августа в департамент строительства на общественные слушания, на которых будет решаться вопрос о передаче земельного участка под строительство мечети. Сейчас на этой территории находится стадион и жители скорее предпочли бы, чтобы власти его отремонтировали, благоустроили, сделали спортивные площадки. Но, как выяснилось, их на слушаниях не слишком-то и ждали.

Горожане считают, что этот проход придется закрыть

- Нам сначала в департаменте строительства сказали, что ничего не будет, что все собрания - 10 сентября. И только когда им позвонили десятки человек, стерли вводящую в заблуждение информацию и разрешили нам приехать с подписями. Мы их собирали практически за день , по словам регистратора в Департаменте, голосов против строительства оказалось 937, - рассказывает один из активистов, который борется с идеей о застройке.

Такое непонимание стало причиной чуть ли не религиозной вражды. Хотя сами горожане признаются, что не против мечети, но не считают, что ее нужно возводить там, где нужны другие объекты - для всех.

- Мы не понимаем, почему все зациклилось именно на Мехзаводе. Были другие варианты, предлагали строить и около "Самара Арены", например, тоже хорошая там транспортная доступность. Или около Алма-Атинской, за кольцом 18 километра. Вообще очень подозрительно выглядит желание именно здесь строиться. Мы, конечно же, не хотим, чтобы в нашем районе из-за этого появилось много мигрантов, тут рядом есть новые районы, где много таких жителей и мы боимся, что религиозный объект станет их местом притяжения, - продолжает объяснять свою позицию активист.

Пусть это будет любое другое место!

Еще один момент, которого боятся жители: сейчас речь идет о 10 сотках, которые хотят передать под строительство. Но горожане считают, что собственник в дальнейшем может занять больше места. Стоит отметить, что в поселке действительно не так много спортивных объектов - но в принципе никто облагораживать стадион и не предлагает.

- Я не против мечети, но не в этом месте, детям вообще негде играть, настроили площадок во дворах для детей от года до 6, а остальным, что делать! Остался стадион, да парк, на стадионе ребята играют в футбол, - говорит Владлена Трофимова.

- Нас больше всего волнует, что нас постоянно забывают спросить. Я еще утром 19-го звонила в департамент, но мне не сказали, что будут слушания. Нас не слишком хотели там видеть, взяли подписи и все, - рассказывает еще одна активистка Ольга.

Через сквер можно пройти к дому престарелых, здесь гуляют лыжники

Олеся Музалевская объясняет: жители не против мечети в целом, они не хотят строительства именно здесь. И весь конфликт, по ее словам, подогревается искусственно.

- На данный момент ВЛАСТИ разожгли этот конфликт и сталкивают лбами людей, которые достаточно мирно уживались в посёлке и в городе. Да, на слушаниях было очень много мнений и "за" и " против" , но почему народу не дали проголосовать? Будем надеяться на компромиссное решение, - пишет она.

"Мы не хотим зла"

Представители мусульманской религии тоже участвуют в обсуждении. Они настаивают: мечети самарским мусульманам нужны. И вариантов, где их строить, не так много.

- Предлагайте, землю даёт администрация, нам самим не нравится, вопрос к администрации и депутатам, - говорит Ильяс Яруллин.

- Это неуважение к религии, бог вам судья, церковь стоит и туда ходят молиться, мечеть нужна тоже для этого. Это место нужно для людей нуждающихся а не празднующих. Мечети каждый год на основании списков нуждающихся помогают многодетным, неимущим, сиротам, одиночкам, несмотря на из религиозность. А вы просто злые и не хотите, и не умеете любить людей, - считает Мунира Мамышева.

Жителям показали, что хотят сделать на Мехзаводе

Точку в обсуждениях администрация должна поставить 24 августа - именно тогда будет опубликовано решение на основании общественных слушаний. Правда, жители готовятся - если решение им не понравится - сражаться и дальше. И добиваться, чтобы их мнение было учтено на 100% и их всех позвали на обсуждение судьбы родной территории.