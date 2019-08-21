2019-08-21T09:56:36+03:00
Общество

Красота и энергия: известный художник Миша Most создал в Самаре арт-объект

При поддержке ССК трансформаторная подстанция превратилась в произведение современного искусства
Евгения ВАСИНА
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Оценить результаты творчества уже сейчас может каждый самарец. Подстанция находится прямо за сквером Борцов Революции.Оценить результаты творчества уже сейчас может каждый самарец. Подстанция находится прямо за сквером Борцов Революции.Фото: Евгения ВАСИНА
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В Самаре появился новый стрит-арт объект. Известный российский художник Миша Most расписал трансформаторную подстанцию рядом с будущим филиалом Третьяковской галереи, который расположится в здании Фабрики-кухни. Миша Most создал на здании мурал на тему места энергии в жизни человека и в развитии человечества.

- Эту идею предложила Самарская сетевая компания. За что им огромное спасибо. Миша Most - художник очень узнаваемый, его работы находятся в коллекции Третьяковской галереи, поэтому для нас это сотрудничество важное и логичное, - рассказывает директор самарского филиала Третьяковской галереи Михаил Савченко. - В целом, эта территория требует обновления. Мы надеемся, что с помощью искусства сможем привлечь к ней внимание и в конце 2021 года, когда мы будем открывать музей, здесь будет прекрасный сквер и благоустроенная площадка с объектами современного искусства.

Только посмотрите, какая красота. Фото: Евгения ВАСИНА

Только посмотрите, какая красота.Фото: Евгения ВАСИНА

Красота и мощь

Руководство АО «ССК» подключилось к реализации проекта, как только стало известно, что новая трансформаторная подстанция будет питать филиал Третьяковской галереи.

- Мы направили соответствующее письмо в Третьяковскую галерею. Они эту идею поддержали. Спасибо им за то, что откликнулись на нашу инициативу, выбрали художника и курируют этот проект, - отметил директор по развитию АО «ССК» Роман Голин.

К открытию самарского филиала Третьяковской галереи преобразиться должно не только легендарное здание Фабрики-кухни, но и все пространство вокруг. В частности, сквер Борцов Революции, недалеко от него может появиться еще один арт-объект. В его создании АО «Самарская сетевая компания» также намерена принять участие.

- Мы рассматриваем такую возможность, если эту идею поддержит администрация города, - добавил Роман Голин.

Красиво, как ни крути. Фото: Евгения ВАСИНА

Красиво, как ни крути.Фото: Евгения ВАСИНА

От эскиза до исполнения

Для росписи трансформаторной подстанции художник использовал около 60 цветов.

- Надеюсь, эта работа положит началу преображению близлежащего участка, включая сквер, и люди будут приходить сюда чаще, - заявил Миша. — Это первая работа, которая здесь появилась. Часто бывает так: появляется художественная работа, а вокруг нее начинает меняться атмосфера. Это все про культурную среду.

Стиль известного стрит-арт художника угадывается сразу. Фото: Евгения ВАСИНА

Стиль известного стрит-арт художника угадывается сразу.Фото: Евгения ВАСИНА

Художник рассказал, что эскиз готовил специально для этой поверхности.

- Я сделал работу в своей стилистике. Так получилось, что она подошла под историю места. У меня есть серия работ, которая посвящена взаимодействию человека и технологий, общества будущего. Здесь я больше коснулся темы энергии. В этом году это уже мой второй совместный проект с Третьяковской галереей, - уточнил Миша.

Оценить результаты творчества уже сейчас может каждый самарец. Подстанция находится прямо за сквером Борцов Революции.

Напомним, что художник Миша Most уже реализовывал в Самаре свои проекты. В прошлом году он создал работу на футбольную тематику для Чемпионата мира, а также принимал участие в «Волгафесте-2018».

ИСТОЧНИК KP.RU

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