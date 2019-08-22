2019-08-21T22:50:48+03:00
Спорт

Первый этап Гран-при среди юниоров 2019: прямая трансляция 22 августа, короткая программа, девушки

Представляем прямую трансляцию короткой программы, девушки Первого этапа Гран При 2019 в Куршавеле
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Камила Валиева - одна из ярчайших претенденток в звезды юниорской сборнойКамила Валиева - одна из ярчайших претенденток в звезды юниорской сборнойФото: REUTERS
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22 августа стартует Первый этап Гран При среди юниоров 2019. Пройдут соревнования во Франции, в Куршавеле. В 15.15 (мск) свои короткие программы представят юниорки. В российской сборной две начинающие звездочки: Камила Валиева и Майя Хромых. Они выйдут на старт вместо Канышевой и Усачевой.

Камила Валиева выйдет на лед во Франции в третьей разминке. Смотреть за ее выступлением можно в 17.22 (мск). В четвертой разминке выступает Майя Хромых. Ее прокат начнется в 18.05.

Валиева - воспитанница Тутберидзе, уже успевшая очаровать всех зрителей своей "Девочкой на шаре". Фигуристку даже ждет в гости внучка Пикассо, которой очень понравился образ, созданный девочкой. Феноменальные вращения, пластика и чистые прыжки - хватит ли Камиле выдержки для победы в Куршавеле?

Майя Хромых в "Хрустальный" перешла только в 2018 году. И первым делом взялась за разучивание самых сложных элементов. Прогресс не заставил себя ждать и эти соревнования станут важным международным стартом для фигуристки, которая еще подумает, стоит ли ей быстро выходить из юниоров.

Основными соперницами россиянок будут японки Кавабата и Араки, американки Калиста Чой и Ханна Хэррел и южнокорейские фигуристки Со Ен И и То Йенхун.

Смотреть прямую онлайн-трансляцию можно на сайте Первого канала. Мы будем публиковать все результаты прокатов и замечания судей в режиме онлайн.

Болеем за наших юниорок на Первом этапе Гран при 2019 вместе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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