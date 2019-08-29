Кубок КВН губернатора Самарской области 2019: какие команды приедут и где раздают билеты

C 2014 года проходит Кубок КВН губернатора Самарской области. Это событие для региона уже стало визитной карточкой. Ежегодно в Самару приезжают лучшие команды Высшей лиги и Премьер лиги КВН.

- Этом году в соревновательной программе участвуют все команды из Высшей лиги КВН, среди них и наша команда «Волжане СамГТУ», которая результативно проходит этот сезон. Еще в этом году у нас три гостя: «Борцы. Северный десант» из Сургута, «Наполеон динамит» из Тюменской области и «Громокошки» из Липецка, - рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Команда "Громокошки" Фото группы Команда КВН "Громокошки" (gromokoshki/vk.com)

На игре ожидается около 2 000 зрителей. Происходящее в зале будут сниматься на профессиональное оборудование. В эфире на местных телеканалах запись появится в день рождения КВН, 12 ноября. А кто будет в жюри, пока тайна.

- Могу сказать, что в жюри будет один известный мегаспортсмен, мегаизвестный КВНщик, известный и популярный в России шоумен, конечно же, драматический актер и узнаваемые лица, которые каждый день рассказывают нам о событиях в регионе, - заинтриговал директор Самарской городской общественной организации «Самарская городская лига КВН» Сергей Ларионов. - Еще один важный момент. Все билеты на игры КВН в Самарской области распространяются бесплатно.

"Борцы. Северный десант" Фото группы Движение "Самарский КВН" (kvnsamara/vk.com)

Где достать билеты

Пригласительные будут разыгрывать в газетах, на местных радиостанциях и в социальных сетях движения КВН.

- На квотной основе билеты будут распределены между вузами и ссузами области, - уточняет Сергей Ларионов. - Также мы уже запустили розыгрыши в социальных сетях движения КВН.

О чем будут шутить

По доброй традиции вечер не обойдется без шуток про Самару и Самарскую область. Чтобы приезжие команды лучше узнали наш регион, для них подготовили шорт-лист с самыми смешными новостями области и курьезными случаями.

- Для команд это далеко не рядовая игра. Они серьезно готовятся, постоянно звонят, уточняют по поводу реквизита. Каждая команда хочет хорошо выступить, влюбить в себя зрителей. Шутки они пишут по конъюнктуре нашего региона, - заверил абсолютный чемпион Международного союза КВН Леонид Копичай.

С особым энтузиазмом готовятся хозяева встречи команда «Волжане СамГТУ». Этот сезон они начали очень успешно и вошли в полуфинал Международной лиги КВН. Сразу после кубка, 8 сентября, они выступят на КВН марафоне в Струковском саду, а затем отправятся в Москву для участие в полуфинале.

"Наполеон динамит"Фото группы Движение "Самарский КВН" (kvnsamara/vk.com)

- Летом мы провели авторский сбор, собрали самые лучшие шутки. Сейчас мы изучаем всех соперников, смотрим видео с их участием, чтобы хорошо сыграть. Если не мы, то кто будет смело шутить на местные темы? - смеется капитан команды «Волжане СамГТУ» Виктор Федькин.

Конкретно

Что: шестой Кубок КВН губернатора Самарской области

Когда: 6 сентября в «МТЛ Арене»

Билеты: бесплатно разыгрываются в газетах, на местных радиостанциях и в социальных сетях. А также в вузах и ссузах города.