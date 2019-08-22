Кто убивает пешеходов? Почему в Самаре такие опасные дороги

Скоро начнётся новый учебный год и наши дети пойдут в школу. Кое где придётся идти через дорогу. Будет ли этот путь безопасным?

Я думаю, всем понятно: конечно же нет. Статистика смертности на дорогах в Самаре – ужасающая. Количество ДТП в 2018 году выросло относительно 2017 на 7,5%. 620 детей получили ранения, а 11 погибли.

Вне всяких сомнений, это иллюстрирует работу ГИБДД и Минтранса Самарской области. Откуда берутся такие показатели? Во многом - от наших дорог.

Общепринятая практика во всём мире, на переходах через улицы шире четырех полос посередине всегда делаются островки безопасности, притом не разметкой, а в строительном исполнении. Это даже не всегда развитые страны. Не обязательно туда ездить. Посмотрите сами на панорамах в гуглокартах.

Широкую дорогу не так просто перейтиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почему это важно? Потому, что пешеходу трудно уследить за полосами, которые движутся в разные стороны, да ещё и поворачивают. Потому, что светофор может переключиться, когда пешеход уже начал переходит, и тут дилемма – вперед или назад. Потому, что есть дети и пожилые, для которых это ещё сложнее. Островок снимает все эти проблемы.

Разумеется, нашим специалистам это тоже понятно. Поэтому в действующих нормах дословно сказано «При интенсивности движения транспортных средств не менее 400 ед./ч на одну полосу проезжей части на наземных пешеходных переходах устраивают островки безопасности». Это требование является обязательным с 2012 года.

Реконструкция Московского шоссе и ул. Ново-Садовой была после этого. Почему же на Ново-Садовой не сдали ни одного островка, как и на Московском шоссе от Кирова, до Мичурина (кроме Луначарского, где по сути новая улица)? Причем в других городах все иначе!

Понятно, было бы очень наивно предполагать, что кто-то из чиновников Минтранса решил пойти против федеральных стандартов. Да и неужели вы думаете, что какой-нибудь, пусть даже начальник, там всерьёз считает себя умнее научных институтов, которые эти стандарты разрабатывают. Это конечно смешно.

Да и одному человеку это не по силам. Чтобы сделать такой масштабный объект с нарушениями, нужно чтобы многие люди закрыли на них глаза.

Причина та же, как и у многих других смертей в нашей стране. Так дешевле. Так проще подрядчику. Да, что я вам объясняю, я думаю все прекрасно понимают: чем ниже реальная себестоимость, тем больше денег останется.

Поэтому, общее мнение в экспертном сообществе, что эти дороги сделаны плохо. В общем, реконструкцией это можно назвать условно, дальше проспекта Кирова в центр, Московское шоссе по сути такая же дорога, как и была. Да, асфальт поменяли, разметку, но она не стала ни удобнее, ни безопаснее, не выросла пропускная способность. Миллиарды потратили, а получили то же, что и было.

Ну, а когда произойдёт трагедия, это, увы не вопрос, если, а только в том – когда, они свалят вину на пешехода, который не успел перейти восемь полос, на водителя, который не увидел пешехода за другой машиной. Один поедет в морг, другой в тюрьму. И это всё будет на совести чиновников, которые ставили техзадание и принимали такую работу.