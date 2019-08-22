Лучший клуб планеты и российский «Реал Мадрид»: кто приедет в Самару на Суперфинал по пляжному футболу

В этом году все взгляды российских любителей пляжного футбола будут прикованы к Самаре. Именно здесь пройдет Суперфинал чемпионата страны. Местные «Крылья Советов», к большой радости болельщиков, за медали в Самаре поборются. Хотя перед сезоном были сомнения, в том числе у руководства. Но все прошло хорошо – «Крылья» финишировали в регулярном чемпионате на 4 месте. После второго этапа, который проходил в Санкт-Петербурге, самарцы были и вовсе вторыми, однако этап в Саратове прошел не очень хорошо. Однако 4 место можно все равно считать отличным результатом.

Кто есть кто?

В России пляжный футбол любят. Способствует этой любви отличная игра национальной мужской сборной – наши парни двукратные чемпионы мира.

Чемпионат России по пляжке – самый сильный в Европе и один из самых сильных в мире. Без шуток. В России играют футболисты национальной сборной, сюда едут топовые легионеры. Чем не повод сходить на Суперфинал?

Главный гранд российского пляжного футбола прямо сейчас – петербургский «Кристалл». Его часто сравнивают с мадридским «Реалом» в большом футболе. Команда стабильно играет в еврокубках и на клубном чемпионате мира (Клубный Мундиалито). Национальный чемпионат «Кристалл» выигрывал 4 раза. Он действующий чемпион России. И готов отстоять звание сильнейшего – в регулярном чемпионате «Кристалл» финишировал на первом месте.

Среди тех, кто придете в Самару, московский «Локомотив». Для многих именно эта команда ассоциируется с российским пляжным футболом. «Железнодорожники» дважды выигрывали Клубный Мундиалито (обыгрывали в финале бразильские «Фламенго» и «Васко да Гама». Кстати, именно «Локомотив» является действующим обладателем звания клубного чемпиона мира. Так что в Самару приедет сильнейший клуб планеты.

Чемпионом России «Локомотив» становился 4 раза, последний – в 2017 году.

Приедут в Самару и участники еврокубков московский «Спартак» и саратовская «Дельта», а также «Крылья Советов» и ФК «CITY» из Ленобласти.

В Самару придет действующим чемпион России - "Кристалл". Фото: пляжный футбольный клуб "Кристалл".

Расписание Суперфинала по пляжному футболу 2019 в Самаре

Суперфинал в Самаре стартует 28 августа, а финал сыграют 1 сентября. Все будет организовано следующим образом – команды разделили на 2 группы по 3 в каждой. «Крылья» угодили в одну группу с «Кристаллом» и «CITY». В другой группе «Локомотив», «Спартак» и «Дельта». В полуфинал выйдут команды, которые займут 1 и 2 места.

Расписание выглядит так (время самарское):

28 августа:

«Кристалл» - «CITY» 16:30

«Спартак» - «Дельта» 18:00

29 августа:

«Локомотив» - «Дельта» - 16:30

«Крылья Советов» - «CITY» 18:00

30 августа:

«Спартак» - «Локомотив» - 16:30

«Кристалл» - «Крылья Советов» - 18:00.

31 августа – полуфиналы:

А1 – В2 – 16:30

В1 – А2 – 18:00

1 сентября:

Матч за 5 место – 12:00

Матч за 3 место – 13:30

Финал – 15:00

Все игры пройдут на набережной Волги. Вход свободный.