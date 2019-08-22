«Нас до сих пор трясет»: из-за технических неполадок боинг 737, летевший из Самары в Санкт-Петербург, вернули в Курумоч

- Наш самолет вылете в 22:10. Летели в Санкт-Петербург. Все было нормально, но в салоне самолета становилось все жарче и жарче. Казалось, что не хватает воздуха, - рассказывает пассажирка рейса 5N-532 Александра Лукьянова.

Боинг 737 авиакомпании Smartavia вылетел из аэропорта Курумоч 22 августа, в 0:22 борт должен был приземлится в Санкт-Петербурге, но вместо этого пассажиры снова оказали в аэропорту Курумоч.

– Примерно через полтора часа полета к нам обратился пилот. Он сказал, что все хорошо, волноваться не о чем, но наш самолет возвращается в Самару, - продолжает рассказ взволнованная Александра. - В самолете нечем было дышать.

Всем раздали водуФото: Евгения ВАСИНА

Около полуночи борт благополучно приземлился в Самаре. Пассажиров вернули в аэропорт.

- Нас всех немного трясет. Пилот принёс извинения за неудобства, после этого мы покинули самолет. Наша дальнейшая судьба пока неизвестна. В Самаре нас встретили медики. Узнавали, нужна ли кому-то помощь. Рядом стояла машина "скорой" - делятся пассажиры. - Врачи заходили прямо в салон. В аэропорту нам раздали воду.

В пресс-службе аэропорта информацию о возвращение борта подтвердили.

- Рейс 5N-532 авиакомпании Smartavia по техническим причинам произвел вынужденную посадку в аэропорту Курумоч. Более подробную информацию можно узнать в авиакомпании, - сообщили корреспондентам КП-Самара.

На борту были около 140 пассажиров. Многие летели с детьми. С представителем авиакомпании пассажиры уже пообщались.

Пассажирам придется ждать, пока за ними прилетит другой самолетФото: Евгения ВАСИНА

- Мужчина представился Михаилом. Он сказал, что нам придется подождать примерно три часа. За нами вылетел борт из Москвы. Вылет запланирован на 4:30-4:50 по самарскому времени, но мест в самолете, который вылетел за нами на 12 штук, чем нас, пассажиров. Представитель авиакомпании добавил, что полетит тот, кто успеет зарегистрироваться первым и тут же успокоил, что уже сейчас есть пассажиры, которые отказались от вылета, а значит, есть надежда, что все желающие в самолет поместятся, - рассказала пассажирка вернувшегося самолета Ольга Кутузова.