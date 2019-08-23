«Может стоит заняться насущными проблемами?»: самарцев просят на Полевой покаяться за расстрел Царственных Страстотерпцев

В четверг, 22 августа, многие самарцы с удивлением разглядывали необычный рекламный щит у перекрестка улиц Мичурина и Полевой. Вернее, сам щит вполне для нашего города обыкновенный, но вот такого баннера Самара, пожалуй, еще не видела.

- Грех убийства Святой Царской семьи народом нашим не раскаян, - смотрят с плаката на горожан последний русский император Николай II, императрица Мария Федоровна и их пятеро детей. – Призываем русский народ к покаянию… Простите нас!

Необычно, не правда ли, особенно когда на второй стороне щита красуется реклама садовых гортензий. И, разумеется, горожане не могли не отреагировать на это.

- Что это и к чему? – вопрошает один из самарцев с активной жизненной позицией в Facebook. – Это у нас нынче такая социальная реклама или ее симбиоз с продвижением РПЦ? В России только одна семья Романовых была расстреляна после революции?

Не знаю кто это

В целом, прохожие и местные жители, отнеслись к плакату равнодушно. Мало ли, что там висит. А студентка медуниверситета Светлана не смогла узнать семью Страстотерпцев.

- Не знаю кто это, - пожимает плечами будущий хирург. – Наверное, какой-то герой войны, немцы его убили, да? Я вообще историей не увлекаюсь, считаю, что надо заниматься насущными проблемами живых людей.

А вот со стороны Мичурина висит вполне стандартная рекламаФото: Кирилл КАРИМОВ

Впрочем, некоторые горожане с пылом, присущим такому политическому вопросу, реагируют на щит.

- Знаете, я 20 лет проработал на ЗИМе, - говорит корреспонденту «КП-Самара» пенсионер Виктор Федорович. – Был я пионером, комсомольцем, коммунистом. Может и плохо, что детей вместе с Николаем Кровавым расстреляли, но только большевики страну спасли, построили сверхдержаву и при них простой человек вольно дышал. А теперь что? От ЗИМа даже стен не осталось, весь город в сплошной рынок превращен, а молодежь без работы пьет, курит и таблетки глотает!

А вот молодой юрист Александр не скрывает своей симпатии к дореволюционной России и антипатии к тем, кто расстрелял в Екатеринбурге последнего русского императора, его семью и свиту.

- Россия в 17-м году закончилась, такое мое мнение, – рассказывает Александр. – Пришли какие-то «майдауны», разрушили экономику, заставили страну проиграть практически выигранную войну. У англичан веками существует монархия и страна процветает. А нам из-за авантюристов до сих пор приходиться все это разгребать. Все проблемы от революции и пошли!

В ожидании патриарха

Люди, видевшие возрождение интереса к православию в России, могут припомнить, что эти слова в 1993 году сказал патриарх Алексий II. Тогда как раз в стране проходили мемориальные мероприятия, посвященные 75-летию расстрелу царской семьи. И это интересная деталь, ведь город готовится к визиту нынешнего патриарха Кирилла в Самару. Епископ Русской православной церкви собирается встретиться с паствой в начале сентября на Рождество Богородицы и провести богослужение в Софийском соборе на 4-й очереди набережной. Может и патриарх заметит этот щит?